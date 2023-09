Oppo offre rimpiazzamenti gratuiti di batterie per l'utilizatori

L'Oppo pensa à intruduce un novu serviziu di sustituzione di a batteria per i so utilizatori, chì li permettenu di rimpiazzà e so batterie di smartphone gratuitamente se necessariu. U primu dispositivu per prufittà di sta iniziativa hè dettu chì l'Oppo A2 Pro 5G, chì hè previstu di lancià in u mercatu cinese u 15 di settembre.

Sicondu i prominenti tipsters Digital Chat Station è Whylab, Oppo offrirà rimpiazzamenti gratuiti di a batteria in un quadru di quattru anni. Se u percentualità di salute di a bateria scende sottu à 80 per centu durante stu periodu, Oppo rimpiazzà a bateria sottu u serviziu post-vendita. Sta pulitica hè prevista per esse annunziata à u lanciamentu di l'Oppo A2 Pro 5G.

L'Oppo A2 Pro 5G hè statu u sughjettu di rumuri è speculazioni per qualchì tempu. Leaks precedenti suggerenu chì u dispusitivu hà un display AMOLED full-HD + 6.7-inch cù una freccia di rinfrescante di 120Hz. Si dice chì sia alimentatu da un SoC MediaTek Dimensity 7050 è venerà in diverse RAM è opzioni di almacenamiento, cumprese 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, è 12GB + 512GB. Si dice ancu chì u smartphone hà una tripla camera posteriore, guidata da un sensor primariu di 64 megapixel, è una camera frontale di 8 megapixel per selfie. Inoltre, hè previstu di imballà una batteria 5,000mAh.

U serviziu di rimpiazzamentu di a batteria hè un accoltu accoltu per l'utilizatori di Oppo, chì li furnisce tranquillità sapendu chì a batteria di u so dispositivu pò esse rimpiazzata gratuitamente se necessariu. Resta à vede se stu serviziu serà allargatu à altri dispositi Oppo in u futuru.

Fonti: [Stazione di chat digitale, Whylab]