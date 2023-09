U famosu ghjocu di arrampicata indie, "Only Up", chì hà guadagnatu un seguitu massivu in Twitch, hè statu bruscamente sguassatu da a tenda di ghjocu per PC Stream. U sviluppatore di u ghjocu, cunnisciutu cum'è Indiesolodev, hà citatu mesi di stress cum'è u mutivu di a so rimozione.

In una nota di patch Steam attaccata à u ghjocu avà eliminatu, Indiesolodev spiegò chì "Only Up" era a so prima avventura in u sviluppu di u ghjocu, creatu per scopi creativi è per pruvà e so cumpetenze. Tuttavia, u ghjocu li avia causatu assai stress durante i mesi. Anu manifestatu u so desideriu di mette u ghjocu daretu à elli è fucalizza nantu à u so propiu benessiri.

Cum'è un studiente di cuncepimentu di ghjocu, Indiesolodev hà spressu chì ùn vulianu più a rispunsabilità di sustene "Only Up" è invece hà pensatu à fà una pausa è cuntinuà a so educazione. Anu ancu menzionatu i so piani di sviluppà u so prossimu ghjocu, chì avaristi un generu, un ambientu è un focusu in a cinematografia sfarente.

Malgradu esse un sviluppatore solitario per "Only Up", Indiesolodev pensa à travaglià cù una squadra per u so prossimu ghjocu, intitulatu tentativamente "Kith". A rimuzione di "Only Up" da a tenda di Steam marca a fine di a dispunibilità di u ghjocu per i ghjucatori.

"Only Up" hà ricivutu recensioni pusitive nantu à Steam da a so liberazione in maghju 2023, cù u 71% di i critichi chì l'hanu marcatu cum'è una sperienza positiva. U ghjocu hà seguitu a storia di un adulescente chjamatu Jackie, chì avia da cullà u so modu à u cima di u mondu di u ghjocu per scappà a miseria è amparà nantu à sè stessu.

Mentre chì u ghjocu hà attrattu i fan di criptu cù e so referenze à Goblintown NFT, ci sò ancu lagnanza nantu à u so usu di l'arti NFT. E speculazioni sò ghjunte chì a rimozione di u ghjocu pò esse cunnessa à u so usu di materiale cun copyright, cumpresa a musica di spettaculi anime esistenti è video games.

In generale, a rimozione brusca di "Only Up" da a tenda di Steam hà lasciatu i fan disappointed, ma a decisione di Indiesolodev di prioritizà u so benessimu è fucalizza nantu à u sviluppu di u futuru ghjocu hè comprensibile.

Fonti:

- [Fonte 1]

- [Fonte 2]