Solu Up, ghjocu virali in Twitch, tiratu da Steam

U popular ghjocu virali, Only Up, chì hà guadagnatu una immensa popularità nantu à Twitch durante l'estiu, hè statu cacciatu da a piattaforma Steam. U creatore di u ghjocu, cunnisciutu cum'è SCKR Games, hà manifestatu u desideriu di passà da u ghjocu per via di u stress chì hà causatu.

Only Up hà guadagnatu un seguitu significativu nantu à Twitch cù a so versione unica di a storia di Jack and the Beanstalk. U ghjocu presentava narrazioni filosofiche è sfida di piattaforma mentre i ghjucatori tentavanu di cullà in diversi oggetti è ambienti flottanti.

Malgradu u successu in Twitch, Only Up hà affruntatu critiche per a so inclusione di riferimenti NFT, l'absenza di funzioni di ghjocu cum'è una funzione di salvezza, è l'accusazioni di utilizà l'assi protetti da copyright da un altru sviluppatore. Queste cuntruversia anu purtatu à u ghjocu chì hè stata temporaneamente rimossa da Steam in lugliu prima di vultà.

In un postu di aghjurnamentu, u sviluppatore solitario di Only Up hà ricunnisciutu i so sbaglii è hà manifestatu u desideriu di mette u ghjocu daretu à elli. Citavanu u stress chì u ghjocu avia causatu è a necessità di pace di mente è guariscenza. U sviluppatore pensa à piglià una pausa è cuntinuà a so educazione mentre travaglia nantu à u so prossimu ghjocu, intitulatu tentativamente Kith. Stu novu prughjettu averà un cuncettu, generu è ambientazione sfarente, cuncintratu in a cinematografia. U sviluppatore hà ancu manifestatu u desideriu di travaglià cù una piccula squadra per migliurà e so cumpetenze di cuncepimentu di ghjocu.

Fidele à u so annunziu, Only Up ùn hè più dispunibule per compra nantu à Steam. Tuttavia, quelli chì anu digià compru u ghjocu pò ancu scaricà è ghjucà. Cù quasi 13,000 recensioni, Only Up mantene una valutazione soprattuttu positiva.

