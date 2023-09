OnePlus Nord CE 3 5G Review: Eccellenza Affordable

A Serie OnePlus Nord hà guadagnatu ricunniscenza per l'offerta di smartphones à prezzi accessibili chì furnisce prestazioni eccezziunali. L'ultima aghjunta à sta serie hè OnePlus Nord CE 3 5G. In questa rivista, avemu da scopre s'ellu stu dispusitivu campa à u legatu di i so predecessori.

U OnePlus Nord CE 3 5G hè dispunibule in duie varianti di RAM è di almacenamiento - 8GB + 128GB è 12GB + 256GB. U prezzu di Rs 26,999 è Rs 28,999 rispettivamente, stu smartphone offre un grande valore per i soldi. Hè dispunibule in dui culori vibranti: Aqua Surge è Gray Shimmer.

In termini di cuncepimentu, l'OnePlus Nord CE 3 5G presenta una camera di camera dual-circle cù eleganti circundanti d'acciaio inossidabile chì prutegge e lenti è rinfurzà l'estetica generale. L'opzione di culore Aqua Surge aghjunghjenu un toccu vibrante. U dispusitivu vene cun un quadru di plastica piatta è robusta è hà una classificazione IP54 per a resistenza à a polvera è à l'acqua. L'unicu inconveniente hè l'assenza di un slider d'alerta.

U OnePlus Nord CE 3 5G vanta un display Fluid AMOLED di 6.7 inch cù una freccia di rinfrescante di 120 Hz. U rapportu screen-to-body hè un impressiunanti 93.4%, chì assicura una sperienza di visualizazione immersiva. U display supporta frequenze di rinfrescante di 60Hz, 90Hz è 120Hz, chì offre flessibilità è fluidità. I culori sò punchy è vibranti, è a visibilità esterna ùn hè micca un prublema. A certificazione Widevine L1 permette u streaming HD in piattaforme cum'è Netflix.

Impulsatu da u processore Snapdragon 782G, l'OnePlus Nord CE 3 gestisce i travaglii di ogni ghjornu cun facilità è furnisce una sperienza multitasking liscia. Tuttavia, pò luttà cù ghjochi graficamente intensivi. U smartphone funziona nantu à OxygenOS 13.1 basatu annantu à Android 13, chì offre una interfaccia senza bloatware è amichevule. OnePlus guarantisci ancu dui anni d'aghjurnamenti maiò di Android è trè anni di aghjurnamenti di sicurità.

L'OnePlus Nord CE 3 5G hè dotatu di una bateria 5,000mAh, assicurendu un ghjornu d'utilizazione. Veni cun un caricatore veloce SuperVooc 80W chì pò carricà cumplettamente u dispusitivu in circa 40 minuti.

A configurazione di a camera in l'OnePlus Nord CE 3 5G include una camera principale di 50 megapixel cù sensor OIS Sony IMX890, una camera ultra-wide di 8 megapixel, è un sensor macro di 2 megapixel. A camera primaria cattura l'imaghjini decenti cù una bona ripruduzzione di culore è dettagliu sia in cundizioni di luce di ghjornu sia di poca luce. A camera ultra-larga soffre di distorsioni intornu à i bordi è culori imprecisi. U modu Ritrattu produce immagini cù un effettu bokeh piacevule è rilevazione di bordu decentu. A camera selfie punch-hole di 16 megapixel cattura imaghjini decenti cù tonalità di pelle precise.

In generale, l'OnePlus Nord CE 3 5G offre tutte e funzioni essenziali in u so segmentu di prezzu. Ancu l'assenza di un slider d'alerta hè un inconveniente minore, stu smartphone furnisce un eccellente valore per i soldi. Sè vo circate un dispositivu assequible cù prestazioni putenti, u OnePlus Nord CE 3 5G hè una scelta degna.

Fonti: OnePlus Nord CE 3 5G Review - L'Indian Express