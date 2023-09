OnePlus lancia u prugramma Open Beta Android 14 per OnePlus 11

OnePlus hà recentemente introduttu u so primu prugramma Open Beta per Android 14, chì permette à i pruprietari di OnePlus 11 di pruvà l'aghjurnamentu prima di a so liberazione ufficiale. L'OxygenOS 14 Open Beta 1, basatu annantu à Android 14, hè avà dispunibule per scaricà da u situ di OnePlus.

U prugramma Open Beta offre à l'utilizatori l'uppurtunità di sperimentà e novi funziunalità è i migliuramentu di OxygenOS 14. Tuttavia, postu chì questu hè u primu custruitu Open Beta, alcune funziunalità ùn ponu esse dispunibuli subitu. OnePlus assicura chì più funzioni seranu incluse in e versioni successive di l'aghjurnamentu.

Attualmente, l'Open Beta 1 hè limitata à l'OnePlus 11 è hè dispunibule in regioni selezziunate cum'è l'America di u Nordu è l'India (cun ​​un numeru limitatu di teste). Sfortunatamente, l'utilizatori in Europa ùn anu micca accessu à l'aghjurnamentu Open Beta. Per installà l'aghjurnamentu, l'utilizatori ponu scaricà i fugliali necessarii da u situ web di OnePlus è aduprà l'uttellu d'aghjurnamentu manuale integratu in OxygenOS. Hè impurtante di nutà chì u ritornu à Android 13 richiede un reset di fabbrica.

Originariamente, OnePlus avia annunziatu chì OxygenOS 14 purtava miglioramenti di rendiment per mezu di u "Trinity Engine" è era previstu per lancià u 25 di settembre. In ogni casu, u ritardu inesperu di Google di Android 14 per i telefoni Pixel indica chì OnePlus pò ancu mancassi a data di liberazione prevista. OnePlus hà ancu affruntà stu ritardu potenziale.

Definizione:

- U prugramma Open Beta: Una fase di teste di software induve l'utilizatori ponu pruvà una versione pre-liberazione di l'aghjurnamentu è furnisce feedback prima di a liberazione ufficiale.

