OnePlus 12R Leaked Specifications Suggerenu Snapdragon 8 Gen 2 SoC, Batteria 5,500mAh, è Più

L'OnePlus 12R, rumore di esse u successore di l'OnePlus 11R 5G, hè infurmatu in l'opere è e so specificazioni sò filtrati in linea. Sicondu u tipster affidabile Yogesh Brar, u prossimu smartphone hè previstu per esse lanciatu à principiu di 2024.

L'OnePlus 12R hà dettu chì presenta un display AMOLED di 6.7-inch cù una risoluzione di 1.5K è una alta freccia di rinfrescante di 120Hz. Hè rumore chì hè alimentatu da u Snapdragon 8 Gen 2 SoC, chì furnisce l'utilizatori cù prestazioni veloci è efficienti. U telefuninu hè ancu previstu di eseguisce nantu à OxygenOS 14 basatu in Android 14.

In quantu à e capacità di a camera, l'OnePlus 12R hè speculatu per vene cun una configurazione di camera tripla posteriore. Questa configurazione pò include un sensor primariu di 50 megapixel cù stabilizazione ottica di l'imaghjini, un sensoru ultra wide-angle di 8 megapixel, è una camera telephoto 32 megapixel. Per selfie è video chats, u smartphone puderia sportà una camera frontale di 16 megapixel.

Altre caratteristiche rumore per u OnePlus 12R includenu un slider d'alerta, parlanti stereo, è una grande batteria 5,500mAh cù supportu per a carica rapida 100W. Queste specificazioni sò allineate cù fughe precedenti.

L'OnePlus 11R 5G, liberatu prima di questu annu, mostrava un impressionante display AMOLED curvo Full HD + di 6.74-inch cù una freccia di rinfrescante dinamica di 120Hz. Hè stata alimentata da u Snapdragon 8+ Gen 1 SoC è presentava una configurazione di camera posteriore tripla di 50 megapixel. L'OnePlus 11R 5G era equipatu di una batteria 5,000mAh cù supportu per a carica rapida SuperVOOC 100W.

Da avà, a data di lanciamentu ufficiale di l'OnePlus 12R hè ancu da esse cunfirmata da a cumpagnia. Tuttavia, cù e specificazioni filtrate, hè chjaru chì OnePlus hà u scopu di furnisce l'utilizatori cun un smartphone d'altu rendiment chì offre una visualizazione immersiva è capacità impressiunanti di càmera.

Fonti:

- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) nantu à X (ex Twitter)

- Specifiche OnePlus 11R 5G nantu à u situ web OnePlus