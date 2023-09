Scuprite e cunnessione in u ghjocu di puzzle di u New York Times

Riassuntu: U New York Times hà publicatu un novu ghjocu di puzzle chjamatu Connections. L'ughjettu di u ghjocu hè di categurizà un inseme di 16 parolle in quattru gruppi secreti per truvà cunnessione trà elli. U ghjocu resetta ogni ghjornu è offre diversi livelli di difficultà. I ghjucatori ponu seguità a so serie di vittorie è paragunà i punteggi cù l'amichi. Sè avete bisognu di aiutu per risolve u puzzle, u ghjocu furnisce suggerimenti è revela e risposte. I temi d'oghje includenu decorazioni di Halloween, spettaculi TV, simboli di slot machine, è numeri in tituli di libri. Per esempiu, a categuria di Decorazioni di Halloween include parolle cum'è Bat, Cobweb, Pumpkin è Tombstone. U ghjocu hè sfida, ma e griglie cambianu ogni ghjornu, dendu à i ghjucatori novi opportunità per risolve u puzzle.

Connections hè un ghjocu di puzzle creatu da u New York Times. U ghjocu presenta à i ghjucatori cù una griglia di 16 parolle è li dumanda di urganizà e parolle in quattru setti di quattru basati nantu à e ligami trà elli. Queste ligami ponu esse ligati à diversi temi, cum'è tituli di franchises di video games, sequenze di serie di libri, sfumature di rossu, o nomi di categurie di ristoranti.

Mentre chì alcune parolle ponu parè ch'elli ponu intruduce in parechje temi, ci hè solu una risposta curretta per ogni settore. Per aiutà i ghjucatori à identificà e cunnessioni, u ghjocu li permette di mischjà è riorganizza e parolle nantu à a griglia.

Ogni inseme di parolle hè codificata in culore, cù u gruppu giallu hè u più faciule d'identificà è u gruppu viole hè u più difficiule. Una volta chì i ghjucatori pensanu chì anu identificatu un set, ponu mandà a so risposta. Sè currettu, i quattru parolle seranu sguassati da a griglia, è u tema chì li cunnessa serà revelatu. Guessing incorrectly contarà cum'è un sbagliu, è i ghjucatori anu un limitu di quattru sbagli prima chì u ghjocu finisci.

Se i ghjucatori anu prublemi à risolve u puzzle, u ghjocu furnisce suggerimenti è revela alcune di e risposte. I temi d'oghje includenu Decorazioni di Halloween, Programmi TV, Simbuli di Slot Machine è Numeri in Tituli di Libri. Per esempiu, unu di i Decorazioni di Halloween hè Bat, è unu di i TV Shows hè 24.

A cunnessione hè pensata per esse sfida, è e griglie cambianu ogni ghjornu, offrendu novi puzziche per i ghjucatori per risolve. Allora se ùn pudete micca risolve u puzzle d'oghje, assicuratevi di verificà dumani per una nova sfida.

Fonte: New York Times