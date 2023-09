Nvidia aghjurnà i driver per migliurà a prestazione di Starfield nantu à i GPU RTX 30 è 40

Nvidia hà annunziatu una aghjurnazione automatica over-the-air chì aumenterà u rendiment Starfield per l'utilizatori cù carte grafiche RTX 30 è 40. L'aghjurnamentu include l'implementazione di a tecnulugia Resizable BAR, chì aumenta u rendiment per l'ultime GPU. In scenarii di prova, Nvidia hà truvatu chì e GPU di desktop GeForce RTX 40-series anu sperimentatu un aumentu mediu di 5 per centu in u rendiment dopu l'aghjurnamentu.

Per assicurà a cumpatibilità, l'aghjurnamentu serà applicatu sia à i driver 537.17 esistenti sia à i driver 537.34 appena liberati. À fiancu à questa aghjurnazione, Nvidia hà ancu introduttu paràmetri ottimali di un clic per Starfield, simplificendu u prucessu di selezzione di i migliori paràmetri per u sistema specificu di l'utilizatore. Inoltre, a cumpagnia hà trattatu u prublema di u prufilu GPU per a versione Microsoft Store di Starfield.

Questa aghjurnazione vene pocu dopu chì Digital Foundry hà dettu chì Starfield hà fattu assai megliu nantu à i GPU AMD in paragunà à i GPU Nvidia è Intel. Digital Foundry hà scupertu prublemi specificamente ligati à i CPU Intel è hà nutatu un sostanziale gap di prestazione di 46 per centu trà AMD's Radeon RX 6800 XT è Nvidia's RTX 3080 in Starfield. Resta da vede se l'aghjurnamentu di u prufilu Resizable BAR aiuterà à colma a distanza di rendiment identificata da Digital Foundry.

In cunclusione, l'aghjurnamentu automaticu over-the-air di Nvidia per i so drivers hà u scopu di migliurà u rendiment Starfield nantu à GPU RTX 30 è 40. Implementendu Resizable BAR è introducendu paràmetri ottimali di un clic, Nvidia hà u scopu di rinfurzà l'esperienza di ghjocu per i ghjucatori di Starfield. Mentre i rapporti precedenti anu evidenziatu discrepanze di rendiment trà Nvidia, Intel è AMD GPU, questa aghjurnazione cerca di risolve questi prublemi è di purtà una sperienza di ghjocu più consistente in diverse configurazioni di hardware.

