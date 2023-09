nScrypt Basatu in Florida Riceve Patente per Sistemi Modulari di Produzione Digitale Diretta Mobile

NScrypt, specialista in microdispensing basatu in Florida, hè stata cuncessa una patente di i Stati Uniti per i so Sistemi Modulari di Produzione Digitale Diretta Mobile. U sistema, incapsulatu in un containeru standard di spedizione, hè pensatu per a fabricazione digitale diretta (DDM) è hè capace di travaglià cù una larga gamma di materiali, cumprese termoplastici, metalli è ceramica.

U sistema presenta capacità di stampa 3D è ancu un sistema di pick-and-place di cumpunenti elettroni è un bioreattore. Integrendu a fabbrica di nScrypt in una tecnulugia di Strumenta, u sistema modulare pò ancu fabricà dispositivi elettronici cumpleti funziunali. U sistema hè colapsibile per un trasportu faciule è include diverse funzioni avanzate cum'è pavimenti di scarica elettrostatica, sistemi di cumunicazione integrati, energia solare, è ancu una piattaforma di sbarcu di drone.

In più di sta patente, a divisione di ricerca di nScrypt, Sciperio, hà fattu avanzamenti significativi in ​​a tecnulugia di stampa 3D. Hanu migliuratu cù successu a prestazione di Strutture di Circuiti Stampati 3D (PCS) attraversu a so tecnulugia Factory in a Tool. Sta tecnulugia hè stata aduprata per creà circuiti cù elementi calefactori conformati per i dispositi elettronici è a tecnulugia purtata. Anu ancu utilizatu a Factory in una Strumenta per fabricà CubeSats per a Forza Spaziale di i Stati Uniti, dimustrendu a capacità di u sistema di pruduce strutture cumplesse cù funziunalità integrate.

Cù sta patente è i so avanzamenti in a tecnulugia di stampa 3D, nScrypt hè un attore di punta in u settore di a fabricazione additiva. U so sistema mobile modulare apre novi pussibulità per a fabricazione localizzata è a produzzione di pezzi persunalizati. Sta tecnulugia hà u putenziale di rivoluzione diverse industrii, da l'elettronica à l'aerospaziale.

navigazioni articulu