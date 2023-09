Northern Trust cumpleta a prima tappa di l'ecosistema di creditu di carbone voluntariu

Northern Trust hà annunziatu u cumpletu di a prima tappa di un ecosistema di creditu di carbone vuluntariu in l'industria. A piattaforma permetterà à i cumpratori istituzionali di accede à i crediti di carbone da i principali sviluppatori di prughjetti attraversu una piattaforma digitale cumplettamente automatizata. Utilizendu a tecnulugia di blockchain digitale di ledger privatu, l'ecosistema cunnetta i cumpratori cù i fornitori di creditu di carbonu focu annantu à riduce i gasi di serra, cum'è l'anidride carbonica.

Per mezu di a piattaforma, i cumpratori ponu transazzione di crediti di carbone tokenizzati direttamente cù i sviluppatori di prughjettu è ritirate questi contru a so impronta di carbone. Stu sviluppu marca una tappa significativa per a squadra di l'Assi Digitali è i Mercati Finanziari di Northern Trust, postu chì mira à furnisce una piattaforma di punta di u mercatu per l'assi digitali. A capacità per i clienti istituzionali di accede à i crediti di carbonu è di cuntribuisce à u so viaghju di compensazione di carbone hè cunsideratu cruciale per u futuru.

L'usu di a tecnulugia digitale in a gestione di u ciclu di vita di i crediti di carbone furnisce fiducia è trasparenza sia per i cumpratori sia per i sviluppatori di prughjetti. Semplifica i travaglii di amministrazione, rendendu più faciule per tutti i participanti di seguità, gestisce è transazzione di crediti di carbone in modu sicuru. A piattaforma furnisce ancu una trasparenza cumpleta in tuttu u ciclu di vita di un creditu di carbone voluntariu.

Northern Trust hà cullaburatu cù diversi sviluppatori di prughjetti, cumpresu Go Balance Limited, un sviluppatore di prughjettu REDD + focu annantu à evità a deforestazione, è ReGen III, una sucietà di tecnulugia pulita chì ricicla l'oliu di motore utilizatu. E transazzioni nantu à a piattaforma di produttu minimu viable (MVP) sò state completamente automatizate. Ulteriore sviluppu di a piattaforma è a prima transazzione live ufficiale sò previste per a fini di u 2023.

Questa iniziativa face parte di u gruppu di l'Assi Digitali è i Mercati Finanziari di Northern Trust, chì combina squadre rispunsevuli di sustene i mercati di l'attivu digitale è i servizii tradiziunali di securities. A ditta hè stata in prima linea di a trasfurmazioni digitale in u serviziu di securities, prima pioneering l'usu di a tecnulugia di blockchain in l'amministrazione di fondi di capitali privati ​​​​è sustene a tokenizazione è a fraccionazione di i bonds.

