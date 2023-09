HMD Global annuncia u lanciu di una nova linea di dispositi mobili

A cumpagnia finlandese HMD Global, cunnisciuta per a produzzione di smartphones di marca Nokia, hà revelatu i so piani per intruduce una nova linea di dispositivi mobili sottu a so propria marca. U CEO di HMD Global, Jean-Francois Baril, hà fattu l'annunziu nantu à Linkedin, affirmannu chì a nova marca HMD coesisterà cù i telefoni Nokia è cullaburazioni cù partenarii micca divulgati.

Baril hà manifestatu eccitazione per u viaghju di a cumpagnia finu à quì "HMD - a casa di i telefoni Nokia" è hà evidenziatu u prossimu passu di entre in u mercatu in modu indipendenti. Hà enfatizatu un focusu nantu à i bisogni di i cunsumatori è a creazione di un novu mondu per e telecomunicazioni.

Mentre chì i dettagli specifichi nantu à i novi prudutti HMD è a so data di liberazione ùn anu ancu esse divulgati, hè prubabile chì u giant tecnulugicu taiwanese, Foxconn, hà da gestisce a fabricazione, postu ch'elli pruducianu attualmente i dispositi di marca Nokia.

I dispositi di marca HMD sò previsti per cuntinuà à risponde à a categuria di u budgetu à u livellu mediu, allineendu cù l'impegnu di a cumpagnia di cuncepisce un futuru sustenibile è assequible. Cù l'ex dirigenti di Nokia chì guidanu HMD Global, questu presenta una opportunità per a cumpagnia di custruisce nantu à l'eredità di a marca sottu un novu nome.

Più infurmazione nantu à i novi prudutti HMD hè aspittatu, è l'aghjurnamenti seranu furniti quandu dispunibili.

