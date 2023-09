Nokia G42 5G: Prezzi Teased è Opzioni Novi di Culori

Nokia G42 5G, l'ultimu smartphone in a serie G, hè stata lanciata in India a settimana prossima. HMD Global, u licenziatu di Nokia, hà scunfittu u prezzu di u dispusitivu attraversu u so manicu ufficiale India X in Twitter. U teaser suggerisce chì u telefunu serà prezzu sottu Rs. 18,999 è puderia vene in duie varianti di memoria. Inoltre, Nokia hà introduttu una nova opzione di culore So Pink per u Nokia G42 5G in i mercati mundiali fora di l'India.

U Nokia G42 5G funziona cù un SoC Qualcomm Snapdragon 480+ è vanta un display LCD HD + di 6.56 inch cù una freccia di rinfrescante di 90 Hz. Hè furnutu cù finu à 6 GB di RAM è 128 GB di almacenamiento à bordu, espansibile cù l'aiutu di una carta microSD. U dispusitivu funziona in Android 13 è riceverà dui anni di aghjurnamenti di u sistema operativo Android è aghjurnamenti di sicurezza mensili per i prossimi trè anni.

In quantu à e capacità di a camera, u Nokia G42 5G hà una configurazione di camera tripla posteriore cù un sensor primariu di 50 megapixel cù dui sensori di 2 megapixel. In fronte, hà una camera selfie di 8 megapixel. U dispusitivu hè sustinutu da una batteria 5,000 mAh cù supportu di carica rapida cablata 20W.

U Nokia G42 5G hè digià statu liberatu in i mercati mundiali selezziunati cù l'opzioni di culore So Purple è Gray, è avà serà prupostu in a nova variante di culore So Pink. Tuttavia, ùn hè ancu cunfirmatu se a nova opzione di culore serà dispunibule in India.

U smartphone serà dispunibule per a vendita esclusivamente attraversu Amazon India, cù u lanciu previstu per l'11 di settembre.

