L'analista dice chì Apple improbabile di lancià novi iPad finu à u 2024

Sicondu l'analista affidabile d'Apple Ming-Chi Kuo, Apple hè avà improbabile di lancià novi iPads finu à u 2024. Questa nutizia vene pocu ore prima chì Apple hà da svelà u novu iPhone 15 è Apple Watch Series 9 lineup.

A settimana passata, Kuo hà ancu dichjaratu chì ùn ci sarà micca novi MacBooks finu à l'annu prossimu. Cù l'eccezzioni di un pussibbili rinfrescante iMac, pare chì Apple ùn hà micca assai prudutti di hardware novi per annunzià per u restu di l'annu.

Inizialmente, era anticipatu chì Apple tene un avvenimentu d'ottobre per presentà a prima volta di M3 Apple Silicon Macs è un iPad Air aghjurnatu. Tuttavia, sia Kuo sia Mark Gurman di Bloomberg anu dichjaratu chì questu avvenimentu hè prubabilmente fora di a tavula. I novi Mac sò avà previsti per debutà in a primavera di u 2024 invece di u vaghjimu di u 2023.

Gurman hà dettu prima chì l'aghjurnamentu di l'iPad Air era sempre in traccia, ma l'ultimu cummentariu di Kuo mette in dubbitu ancu u timing di sta liberazione.

In generale, pare chì l'enfasi d'Apple in quantu à e versioni di hardware serà nantu à u novu iPhone 15 è Apple Watch Series 9. L'aghjurnamentu di l'iPad Pro duverà aspittà finu à u 2024, è altre versioni anticipate pò esse postponate ancu.

Fonti:

- Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg