Sicondu un rapportu da Eurogamer, u successore di a cunsola Nintendo Switch hè statu presentatu in una rivelazione à porte chjuse à Gamescom 2023. Ancu s'ellu Eurogamer ùn hà micca avutu l'uppurtunità di pruvà stessu, si crede chì parechji sviluppatori partenarii sò stati dati. un ochju di a cunsola in qualchì forma.

Unu di i punti culminanti di a manifestazione era una versione "suppata" di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, specificamente pensata per mostrà e capacità di prestazione di u rumored Switch 2. Tuttavia, ùn ci hè più infurmazione nantu à sta presunta demo tech. divulgatu à questu tempu.

Stu approcciu di utilizà una versione rinfurzata di un ghjocu esistente per dimustrà un rendimentu migliuratu ricorda a strategia di Sony Interactive Entertainment chì porta à u lanciamentu di a PlayStation 5, induve anu mostratu tempi di carica più veloci in Marvel's Spider-Man nantu à PlayStation 4.

Malgradu i rumuri chì circundanu u successore di u Nintendo Switch, a cumpagnia ùn hà ancu cunfirmatu ufficialmente a so esistenza o qualsiasi funziunalità potenziale chì pò esse introdutte, cum'è prestazioni migliorate, risoluzioni 4K, o cumpatibilità retrocede. I rapporti di l'industria suggerenu chì Nintendo si prepara per una rivelazione publica più grande in u 2024, ma per avà, questu resta speculativu.

Ancu se e discussioni nantu à u Nintendo Switch sò spessu girati intornu à a cunsola chì ghjunghje à a fine di u so ciclu di vita tipicu, Nintendo cuntinua un successu significativu cù u Switch. Sicondu u presidente di Nintendo of America Doug Bowser, stu successu vene da u disignu hibridu unicu di a cunsola è una forte linea di ghjochi populari.

In vista di u successu continuu di u Nintendo Switch è di i tituli futuri in sviluppu, cum'è Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, è u ghjocu senza titulu Princess Peach, ci hè ancu assai per mantene i ghjucatori impegnati cù u Switch originale. .

Tuttavia, cum'è sti tituli sò liberati, u futuru di a cunsola diventa incerta. Mentre chì a presunta riunione à porte chjuse à Gamescom 2023 suggerisce chì Nintendo hà pianificatu un cambiamentu in un futuru vicinu, restanu dumande nantu à ciò chì a prossima cunsola Nintendo implicarà è se farà una apparizione in 2024. Cum'è u tempu passa, più infurmazione hè prevista per emerge, chì furnisce una stampa più chjara di i piani di Nintendo per u futuru.

Definizione:

1. Eurogamer - un situ web populari di ghjurnalismu di video game cunnisciutu per a so cupertura in profonda è l'analisi di l'industria di u ghjocu.

2. Gamescom - una fiera annuale di video games tenuta in Germania, cunnisciuta per e so presentazioni è revela di ghjochi è cunsola chì venenu.

3. PlayStation 5 - l'ultima cunsola di ghjocu liberata da Sony Interactive Entertainment, chì offre una grafica mejorata, un rendimentu più veloce è e funzioni novi cumparatu cù u so predecessore, a PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - un ghjocu d'azzione-avventura sviluppatu è publicatu da Nintendo, cunnisciutu per a so esplorazione di u mondu apertu è a meccanica di ghjocu innovativa.

5. Marvel's Spider-Man - un ghjocu di superhero populari sviluppatu da Insomniac Games è publicatu da Sony Interactive Entertainment, chì mostra e capacità di a PlayStation 5 cù tempi di carica mejorati.

6. Risoluzione 4K - una risoluzione di visualizazione di circa 3840 × 2160 pixels, chì furnisce un livellu più altu di dettagliu è clarità cumparatu cù risuluzzioni più bassi.

7. Cumpatibilità retrocede - l'abilità di una cunsola di ghjocu per ghjucà ghjochi di generazioni o piattaforme precedenti.

8. Doug Bowser - u presidente di Nintendo di l'America, rispunsevuli di vigilà l'operazioni di a cumpagnia in u mercatu di l'America di u Nordu.

Fonti:

- Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)