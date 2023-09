Mario Kart Tour per piantà di pubblicà un novu cuntenutu, ma u ghjocu resterà dispunibule

Mario Kart Tour, u famosu ghjocu di corsa mobile, hà da cessà a liberazione di novu cuntenutu secondu un annunziu in u ghjocu publicatu in Reddit. Dopu à u 4 d'ottobre, ùn ci sarà micca novi corsi, piloti, karts, gliders, o funziunalità aghjuntu à u ghjocu. Mentre chì questu pò purtà à una diminuzione di a basa di i ghjucatori, u ghjocu serà sempre dispunibule per scaricà è ghjucà.

U successu di Mario Kart Tour hè statu evidenti, postu chì hà purtatu quasi $ 300 milioni di entrate, facendu u sicondu titulu mobile più prufittu di Nintendo, solu superatu da Fire Emblem Heroes. Tuttavia, u ghjocu hà ancu affruntatu cuntruversia, in particulare in quantu à a so strategia di monetizazione. Un aspettu cunflittu era l'inclusione di "Spotlight Pipes", chì offre scatuli di loot cù probabilità micca divulgate. Questu hà purtatu à critiche da i gamers, è i tubi sò stati successivamente eliminati.

Ùn hè chjaru perchè Nintendo hà decisu di piantà u sviluppu di novu cuntenutu per Mario Kart Tour. Mentre ùn hè micca stata liberata una dichjarazione ufficiale, ùn hè micca raru chì i ghjoculi finiscinu per esaurisce a so offerta di novu cuntenutu. Nintendo cuntinueghja à liberà novu cuntenutu per i so altri ghjochi mobili cum'è Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run, è Fire Emblem Heroes. Inoltre, a cumpagnia hà assuciatu cù u giant mobile DeNA per sviluppà novi ghjochi per smartphone è sperienze cunnesse.

Ancu s'ellu l'absenza di novu cuntenutu pò scoraggià certi ghjucatori, resta à vede cumu a cumunità di Mario Kart Tour reagiscerà è se u ghjocu continuarà à prosperà malgradu stu cambiamentu di direzzione.

