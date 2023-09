PlayStation Plus i ghjochi di settembre revelati: NieR Replicant, Star Ocean, è più

A linea di ghjochi gratuiti PlayStation Plus per settembre hè stata rivelata, è include alcuni tituli assai attesi. L'infurmazioni venenu da una fonte affidabile Dealabs, cunnisciuta per a filtrazione di liste di ghjoculi in anticipu. Questi ghjochi sò previsti per esse dispunibuli da u 19 di settembre, ma a cunferma ufficiale hè sempre pendente.

Unu di i tituli standout in a lineup hè NieR Replicant ver.1.22474487139..., chì hè stata elogiata cum'è una "scelta sicura per i fan" in a rivista di Eurogamer. U ghjocu presenta parechje finali chì esigenu chì i ghjucatori ripiglià e sezioni, ancu s'ellu alcuni ponu truvà questu ripetitivu. Tuttavia, hè statu ben accoltu da i ghjucatori è i critichi.

Un altru ghjocu degne di nota hè Unpacking, chì hà guadagnatu assai acclamazioni da a so liberazione. Hà vintu u ghjocu di l'annu à i premii Indie Live Expo è hà ricevutu u BAFTA per a Best Narrative in 2022. L'anzianu editore in capu di Eurogamer Martin hà descrittu Unpacking cum'è "una cosa irresistibile" è hà elogiatu a so narrazione unica è umana.

À fiancu di NieR Replicant è Unpacking, a linea di settembre include ancu Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, è Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Questi tituli offrenu una varietà diversa di generi è esperienze di ghjocu per i ghjucatori per piacè. .

Tuttavia, vale a pena nutà chì queste versioni venenu dopu à l'annunziu di Sony di un aumentu di u prezzu globale per l'abbonamenti PlayStation Plus. L'abbonati in u Regnu Unitu anu avà da pagà £ 59.99 per 12 mesi di PlayStation Plus Essential, cù aumenti di prezzu ancu per l'abbonamenti Extra è Extra Premium.

In generale, a linea di settembre di ghjochi PlayStation Plus offre una mistura di tituli assai attesi è esperienze acclamate da a critica. Sè vo site un fan di RPG d'azzione, ghjochi narrativi, o simulazioni di strategia, ci hè qualcosa per tutti per piacè.

Fonti:

Dealabs - fonte affidabile per listi di ghjocu filtrati

Eurogamer - recensione è opinioni nantu à NieR Replicant è Unpacking

Premii Indie Live Expo - ricunniscenza per Unpacking

BAFTA - premiu per a Best Narrative for Unpacking