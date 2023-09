Newscast: Nintendo Switch 2 Demos Tecnulugia è Potenziali Tituli di Lanciamentu Discuti

In l'episodiu di sta settimana di l'Eurogamer Newscast, a squadra sfonda in a notizia eccitante chì Nintendo hà mostratu demo tech di l'attesu Switch 2 à i sviluppatori. Queste demo sò state mostrate in Gamescom u mese passatu, chì palesanu chì u novu hardware pò esse più vicinu à a liberazione di ciò chì parechji anu anticipatu.

Una di e dumande ardenti chì circundanu u Switch 2 hè chì ghjocu accumpagnarà u so lanciu. Cù specifiche più robuste previste, serà l'occasione perfetta per finalmente liberà l'attesu Metroid Prime 4? In alternativa, Nintendo opterà per un approcciu più di u mercatu di massa è sfrutterà u so talentu squadra 3D Mario?

Un altru tema discutitu in questu episodiu hè i mumenti di apertura di Starfield, chì hè previstu per esse unu di i più grandi ghjochi di l'annu. U pannellu si immerge in e so sperienze oltre l'ora iniziale passata in u creatore di caratteri, offrendu i so pinsamenti nantu à ciò chì i ghjucatori ponu aspittà da stu titulu assai attesu.

Unisciti à a discussione sò Ed Nightingale è Victoria Kennedy, chì sparte i so insights è opinioni nantu à sti sviluppi eccitanti in l'industria di u ghjocu.

Sè site interessatu à fighjà l'episodiu sanu, pudete truvà nantu à YouTube. In alternativa, pudete sente l'Eurogamer Newscast nantu à e piattaforme di podcast populari cum'è iTunes, Google Podcasts, Audible è Spotify.

Fonti: Eurogamer Newscast.