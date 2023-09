Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS Avà Disponibile in Console

I ghjucatori di cunsola ponu avà sperimentà l'emozione terrificante di Night At the Gates of Hell, sviluppatu da Puppet Combo è Black Eyed Priest. Liberatu prima nantu à PC, u ghjocu hè avà dispunibule nantu à PlayStation 4, PlayStation 5 è Nintendo Switch.

Ispiratu da i filmi di zombi italiani di Lucio Fulci è Bruno Mattei, è ancu di u gore di l'era PS1 è l'ambienti di u neon disco, Night At the Gates of Hell hè un FPS Survival Horror chì immerge i ghjucatori in un mondu post-apocalitticu.

U prutagunista, David, hè un omu tranquillu chì hà persu pocu tempu a so sposa è campa in u so appartamentu di mare. Di colpu, una epidemia di zombie inghiotte a so cità, furzendu David à abbandunà a so vita normale è à piglià l'arme contr'à l'orde di i morti.

Per sopravvive è, infine, scopre a verità daretu à l'apocalisse, i ghjucatori devenu risolve puzziche, scavenge per risorse, è aduprà diverse armi per eliminà strategicamente i zombies. Assai cum'è l'opere di Fulci, l'unicu modu per abbandunà questi mostri hè cun un colpu precisu à a testa.

U ghjocu offre una sperienza suspenseful è intensa mentre i ghjucatori naviganu attraversu a cità devastata, scontru cù altri sopravviventi in a strada. A cooperazione è u travagliu in squadra sò vitali per superà e sfide è fà una scappata audacia.

Sè vo site un gamer di PC, Night At the Gates of Hell hè sempre dispunibule nantu à Steam per u vostru piacè di ghjocu.

Fonti: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definizione:

- Survival Horror FPS: Un generu di videogiochi chì combina elementi di horror di sopravvivenza è shooter in prima persona, induve i ghjucatori anu da navigà in un ambiente minacciatu è periculosu mentre cumbattenu i nemici.

- Lucio Fulci : un réalisateur italien connu pour son travail dans le genre horror, en particulier les films de zombies.

- Bruno Mattei: Un regiu di cinema talianu cunnisciutu per i so cuntributi à u cinema di sfruttamentu talianu, cumprese i filmi di zombie.