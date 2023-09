Starfield pò ghjunghje à 60FPS in Xbox Series X? Test di fonderia digitale dà speranza!

L'esperti tecnulugichi di Digital Foundry anu realizatu teste per stabilisce se Starfield, u ghjocu assai attesu di Bethesda, puderia corre à 60 frames per second (FPS) in a Xbox Series X. Mentre a risposta ùn hè micca simplice, i risultati furniscenu speranza per ghjucatori.

Digital Foundry hà utilizatu l'AMD 4800S Desktop Kit, chì currisponde strettamente à a GPU di Xbox Series X, per eseguisce Starfield in i paràmetri paragunabili à a versione Xbox Series X. Dopu anu abbassatu a risoluzione à 1440p, currispondendu à a versione Xbox Series S, è anu esploratu bè u ghjocu per valutà a freccia di quadru.

A squadra hà trovu chì a maiò parte di u tempu, u ghjocu era più di 40 FPS. Questu suggerisce chì un modu 40 FPS cù diverse paràmetri GPU o tweaks à a scala di risoluzione dinamica puderia esse una opzione fattibile. Un'altra pussibilità hè un modu Variable Refresh Rate (VRR), chì sbloccarà a freccia di quadru per i ghjucatori cù display supportati da VRR.

Tuttavia, ottene un coerente 60 FPS in tuttu u ghjocu pare improbabile per Starfield. Digital Foundry cunclude chì un modu di rendimentu 60 FPS dedicatu hè una sfida significativa. Tuttavia, ci hè sempre una chance chì Bethesda puderia sorprenderà i ghjucatori cù ottimisazioni in u futuru.

Vulete vede un modu di prestazione 40 FPS per Starfield in Xbox Series X? Sparte i vostri pinsamenti quì sottu!

Definizione:

- FPS: Frames per seconda, una misura di a freccia di rinfrescante o di freccia di frame di un ghjocu o video. Indica quanti frames individuali sò visualizati per seconda.

- GPU: Unità di Processamentu Graficu, un circuitu elettronicu specializatu chì manipula è rende l'imaghjini, i video è l'animazioni.

- VRR: Variable Refresh Rate, una tecnulugia di visualizazione chì permette à a freccia di rinfrescante di u screnu per adattà dinamicamente à a freccia di fotogramma di u cuntenutu mostratu.

Fonte: Digital Foundry, "Postu Starfield funziona à 60fps in Xbox Series X?", Pure Xbox.