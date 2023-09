Santa Cruz presenta u Heckler SL: eMTB leggero cù 150 mm di viaghju

Santa Cruz hè intrutu in u mercatu di bicicletta elettrica di muntagna ligera cù u lanciu di Heckler SL. Questa nova bicicletta presenta 150 mm di viaghju di a rota posteriore è hè pensata per affruntà tutta a muntagna. Hè equipatu cù u mutore Fazua's Ride 60 è una batteria integrata di 430Wh, chì furnisce un impulsu in e muntagne. L'Heckler SL hè destinatu à quelli chì volenu una sperienza più simile à una bicicletta di trail cun un pocu assistenza extra in l'ascensione.

U mutore di bicicletta elettrica Fazua Ride 60 hè in u core di u Heckler SL, chì furnisce un torque massimu di 60 Nm è 450 W di putenza di punta. U mutore offre trè paràmetri di putenza - Breeze, River è Rocket - chì ponu esse persunalizati in l'app Fazua. A vita di a bateria è i paràmetri di putenza sò visualizati nantu à un display LED di u top-tube, chì hà ancu un portu USB-C per i dispositi di carica.

Santa Cruz dichjara chì u Heckler SL, cù u so mutore più chjucu è più liggeru è a bateria 430Wh, offre a listessa gamma cum'è un eMTB full-power cù una bateria 630Wh. A bateria non-removable elimina a necessità di chjusi o coperchi, risultatu in un disignu compactu di tubu down-tube cù un diametru internu più chjucu.

L'Heckler SL hè dispunibule in cinque dimensioni, da petite à extra-extra-large, è cinque opzioni di custruzzione. I prezzi partenu da £ 6,699 è cullà finu à £ 11,999. I prezzi internaziunali ùn anu ancu esse cunfirmatu.

In generale, l'Heckler SL di Santa Cruz offre à i piloti una opzione eMTB ligera cù una putenza è una autonomia abbastanza per cunquistà ogni muntagna, pur mantenendu a sensazione è a maneggevolezza di una bicicletta di trail tradiziunale.

Definizione:

– eMTB: Una bicicletta elettrica di muntagna, chì hè dotata di un mutore per furnisce assistenza à pedalà.

- Torque: Una misura di a forza chì face un ughjettu à rotà intornu à un assi.

– Wh: Watt-ora, unità di misura di l'energia utilizata per e batterie è i sistemi elettrici.

- USB-C: Una interfaccia di bus seriale universale (USB) chì sustene un trasferimentu di dati più veloce è una putenza più alta.

- LED: diodu emettitore di luce, un tipu di surgente luminosa cumunimenti utilizata in i dispositi elettronici.

