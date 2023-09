A patente di Nintendo suggerisce una correzione potenziale per u prublema di Joy-Con Drift

Un recente depositu di patente da Nintendo pare indicà chì a cumpagnia esplora modi per affruntà u prublema in corso di a deriva Joy-Con. Joy-Con drift, un prublema frustrante in u quale a cunsola Nintendo Switch registra u muvimentu fantasma da i cuntrolli, hè statu un prublema persistente da u lanciu di a cunsola in 2017. Hà purtatu à prucessi di class-action è hà incitatu Nintendo à scusà per l'inconvenienti causati. à i so clienti.

U depositu di patenti, sottumessu l'11 di maghju è publicatu da l'Uffiziu di Brevetti di i Stati Uniti u 7 di settembre, prupone una suluzione chì implica l'usu di un fluidu magnetorreologicu. Stu fluidu cambia a viscosità in risposta à i campi magnetichi è diventa resistente quandu l'elementu di operazione di u controller hè spustatu. In altre parolle, sta tecnulugia puderia impedisce u muvimentu in deriva di i cuntrolli Joy-Con.

Mentre a patente ùn menziona esplicitamente a deriva di Joy-Con, a scrittrice di ghjoculi è l'avocata di l'accessibilità Laura Kate Dale hà spressu a speranza chì a tecnulugia pruposta risolve u prublema. Ella hà ancu suggeritu a pussibilità di Nintendo intruduce bastoni analogici di feedback di forza, simili à quelli chì si trovanu nantu à a PlayStation 5, in una futura cunsola. Dale hà enfatizatu l'impurtanza di rende queste funzioni accessibili à i ghjucatori disabili, chì permettenu di esse spenti à u livellu di u sistema.

U depositu di patente hà ancu rinvivitu a speculazione annantu à u rumore Nintendo Switch 2, chì pò esse liberatu in 2024. Sicondu Dale, a cunsola aghjurnata hè prevista per offre più putenza è framerates è risuluzione mejorati attraversu l'upscaling in stile DLSS. Dale hà ancu espresu a speranza chì l'ipoteticu Switch 2 incorporerà funzioni di accessibilità chì sò diventate standard in altre console, cum'è filtri di colorblindness è tag d'accessibilità in a tenda digitale.

Mentre resta da vede se questi sviluppi di brevetti risulteranu in una correzione permanente per a deriva di Joy-Con, i sforzi di Nintendo per affruntà u prublema è migliurà l'accessibilità in i so futuri cunsole è controllers sò segni incuraghjiti per i gamers.

Fonti:

- Uffiziu di Brevetti di i Stati Uniti

- Laura Kate Dale - Trascrizione DM di Twitter