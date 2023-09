A nova patente di u controller di Nintendo suggerisce una correzione per u prublema di Joy-Con Drift

Una patente publicata recentemente da l'Uffiziu di Brevetti di i Stati Uniti indica chì Nintendo pò esse cunsiderà una soluzione permanente à u prublema longu di Joy-Con drift. A deriva di Joy-Con hè un prublema in quale a cunsola Nintendo Switch risponde à u muvimentu fantasma da i cuntrolli Joy-Con. Stu prublema hè stata una frustrazione maiò per i pruprietarii di Switch da a liberazione di a cunsola in 2017, risultatu in cause di class action è scuse da Nintendo.

A patente prupone l'usu di una "sezzione di resistenza" cù un fluidu magnetoreologicu chì cambia a viscosità basatu annantu à l'intensità di u campu magneticu. Stu fluidu agisce cum'è una resistenza quandu u controller hè spustatu. L'autore di ghjochi è l'avucatu per l'accessibilità Laura Kate Dale hà spressu a speranza chì questa patente significa chì Nintendo travaglia in Joy-Cons chì utilizanu magnetismu per impedisce a deriva. Tuttavia, altri speculanu chì a patente puderia insinuà chì Nintendo hà introduttu bastoni analoghi di feedback di forza simili à quelli chì si trovanu nantu à a PS5.

Dale hà ancu enfatizatu l'impurtanza di l'opzioni di accessibilità à u livellu di u sistema per i ghjucatori disabili. Se Nintendo incorpore funzioni cum'è filtri di colorblindness à livellu di sistema è tag d'accessibilità in a tenda digitale, renderebbe i ghjoculi nantu à u Switch più accessibile è inclusivu.

Inoltre, a patente hà suscitatu rumuri annantu à l'anticipatu Nintendo Switch 2, rumore di esse liberatu in 2024. Hè speculatu chì u Switch 2 hà da esse un rendimentu mejoratu è un upscaling in stile DLSS per rinfurzà i framerate è a risoluzione.

Mentre resta da vede se è cumu Nintendo implementerà l'idee presentate in a patente, a pussibilità di una correzione permanente per a deriva di Joy-Con hè una nutizia incuraggente per i pruprietarii di Switch. Nintendo ùn hà ancu furnitu un cummentariu ufficiale nantu à a patente.

Fonte: Uffiziu di Brevetti di i Stati Uniti