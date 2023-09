L'aghjurnamentu di Google Camera 9.0 porta Nove Funzioni à i Telefoni Pixel

By

A versione 9.0 di l'app Google Camera hè stata liberata cù una nova interfaccia d'utilizatore è modi. Inizialmente apparsu nantu à i prossimi Pixel 8 è Pixel 8 Pro, l'aghjurnamentu hà avà cuminciatu à fà a so strada à altri dispositi Pixel. Tuttavia, pare chì l'aghjurnamentu richiede Android 14, postu chì hà bisognu di Android SDK 34 cum'è requisitu minimu.

L'aghjurnamentu hè statu spartutu nantu à u canali Google News Telegram, cù un schedariu APK chì l'utilizatori ponu installà in i so telefoni Pixel. Si deve esse nutatu chì sta aghjurnazione pò travaglià solu nantu à i dispositi chì funzionanu Android 14 Beta postu chì a versione stabile di Android 14 ùn hè ancu dispunibule.

Alcune di e funzioni novi in ​​Google Camera 9.0 includenu un cambiatore per basculà facilmente trà i modi foto è video, modi di cattura specifichi per ogni modu, paràmetri rapidi accede cù gesti di scorrimentu, è un layout riprogettatu cù galleria flip-flopped è buttuni selfie. L'aghjurnamentu introduce ancu una nova icona tematica.

U numeru di versione per questa aghjurnazione hè 9.0.115.561695573.37. Basatu nantu à u requisitu di Android 14, hè prubabile chì a liberazione ufficiale di questa aghjurnazione di a camera coinciderà cù u lanciamentu di Pixel 8 o quandu Android 14 stabile diventa dispunibule. Ùn hè micca chjaru induve sta custruzzione hè urigginata, ma hè avà dispunibule per scaricà.

Sè site interessatu à pruvà a nova Google Camera 9.0, pudete scaricallu cù u ligame furnitu da u canali Telegram di Google News.

Fonti: Google News (Telegram)