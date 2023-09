U video game di Gargoyles riceve un remake: una esplosione di l'esperienza passata

U mondu di Gargoyles face un ritornu triunfante cù l'annunziu di un remake di u video game di piattaforma d'azzione Sega Genesis / Mega Drive 16-bit basatu annantu à a serie animata Disney. U ghjocu, liberatu inizialmente in u 1995, hà permessu à i ghjucatori di cuntrullà u caratteru principale, Goliath, mentre luttò contru à parechji nemichi è patroni à traversu livelli sfida.

U primu trailer per u remake hè statu recentemente revelatu, chì mostra i grafici è u gameplay aghjurnati. Mentre chì u terminu "Remaster" hè tipicamente utilizatu per discrìviri un ghjocu chì riceve miglioramenti grafichi, questu remake presenta sprites completamente ridisegnati, facendu cadere più precisamente in a categuria "Remake". Tuttavia, i ghjucatori anu sempre l'opzione di ghjucà a versione originale di u ghjocu.

U remake di Gargoyles serà dispunibule nantu à Xbox One (giocabile ancu in Serie X / S), PlayStation 4, Nintendo Switch, è PC (Steam/GOG). Co-sviluppatu da Disney Games è Empty Clip Studios, u ghjocu hè attualmente dispunibule per pre-ordine à $ 14.99 USD. In più di a versione digitale, Limited Run Games offre parechje edizioni fisiche à diversi punti di prezzu. Questi includenu l'Edizione Standard per $ 34.99, l'Edizione Classica cù un casu speciale in stile VHS è una copertina di steelbook per $ 69.99, è l'Edizione Collector's chì cuntene elementi supplementari cum'è una scatula più grande chì riproduce linee di voce, un pin di smaltu, un poster, una figura di Goliath in edizione limitata da NECA, è un certificatu di autenticità per $ 174.99.

Per i fan di l'uriginale Sega Genesis/Mega Drive, una versione speciale di u ghjocu hè stata fatta, cù l'Edizione Standard à u prezzu di $ 69.99 è l'Edizione Collector cun un casu coperto di foglia d'arcobalenu è un cartucciu di texture di petra per $ 99.99.

U remake di u video game Gargoyles hè stata liberata u 19 d'ottobre, ghjustu à tempu per Halloween. I fan di a serie animata è i gamers sò ansiosi di sperimentà sta gemma amata di u passatu.

Fonte: Pirates & Princesses (PNP)