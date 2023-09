Forza Motorsport presenta una nova modalità di ghjocu è carriera in a prossima versione

By

Turn 10 Studios hà presentatu recentemente 17 minuti di filmati di ghjocu per u ghjocu Forza Motorsport assai attesu durante u flussu Forza Monthly. A nova parte di a serie, semplicemente intitulata Forza Motorsport, prumette aghjurnamenti eccitanti è cambiamenti, marcà una nova era per a famosa franchise di ghjocu di corsa.

U filmatu di u ghjocu presentava u "Initial Drive" di u ghjocu, chì serve cum'è a sequenza introduttiva, è ancu un weekend di corsa in a Coppa di Costruttore. U "Initial Drive" permette à i ghjucatori di fà una volta di pratica intornu à u circuitu di Maple Valley in a Chevrolet Corvette E-Ray, una di e vitture di copertura di u ghjocu. Navigando à traversu u trafficu sanu, i ghjucatori devenu ammaistrà ogni turnu per prugressà cun successu.

Dopu à a volta di pratica, i filmati di u ghjocu passanu à una corsa di notte in a pista fittizia, Hakone. Questa volta, i ghjucatori piglianu u cuntrollu di u No.01 Cadillac Racing V-Series.R, l'altra vittura di copertura in u ghjocu. Dopu un pit stop, i ghjucatori anu pneumatici freschi per spinghje u primu postu.

U video mostra ancu u modu di carriera di u ghjocu, cunnisciutu cum'è Builders Cup. I ghjucatori ponu sceglie trà trè vitture di partenza, cumprese a Subaru STI S2019 209, Honda Civic Type R 2018 è Ford Mustang GT 2018. U filmatu di u ghjocu presenta una sessione di pratica nantu à u Grand Oak Club Circuit, una altra nova pista fittizia, chì offre à i ghjucatori l'uppurtunità di familiarizà cù a fisica è a manipolazione di u ghjocu.

Ancu se u ghjocu presenta principalmente i ghjucatori à i circuiti fittizi iniziali, i circuiti di u mondu reale seranu ancu presentati. Una volta a sessione di pratica hè finita, i ghjucatori sò accolti cù una corsa emozionante cù una griglia completa di 24 vitture, ognuna pigliandu approcci unichi à u primu turnu.

Forza Motorsport adopra un accostu unicu cù questa liberazione, abbandunendu a sequenza numerica chì era prisenti in installments precedenti. U scopu di ridefinisce a serie cum'è un ghjocu di "progressione di vittura", trasferendu l'attenzione da a cullezzione di vitture à u maestru di i veiculi attraversu l'aghjurnamenti ligati à un livellu di maestria di e vitture. Questa partenza da u disignu tradiziunale di ghjocu di corsa hè un cambiamentu eccitante chì risonarà cù i fan di u generu.

Forza Motorsport hè prevista per u 10 d'ottobre 2023 per Xbox Series X|S è e piattaforme PC. Serà dispunibule nantu à Xbox Game Pass è PC Game Pass u ghjornu di u so lanciu.

