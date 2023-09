Citizen Lab dice chì u spyware ligata à a ditta israeliana NSO sfrutta u difettu di u dispositivu Apple.

U gruppu di vigilanza digitale Citizen Lab hà riportatu a scuperta di spyware ligata à a ditta israeliana NSO chì hà sfruttatu un difettu novu scupertu in i dispositi Apple. U difettu hà permessu u cumprumissu di iPhones chì correnu l'ultima versione di iOS (16.6) senza alcuna interazzione da a vittima. Citizen Lab hà truvatu evidenza di u sfruttamentu quandu inspecciona u dispusitivu Apple di un impiigatu da un gruppu di a sucità civile basatu in Washington.

Citizen Lab, basatu in a Munk School of Global Affairs and Public Policy di l'Università di Toronto, hà enfatizatu u rolu di a società civile in a rilevazione di attacchi sofisticati. John Scott-Railton, ricercatore anzianu in Citizen Lab, hà dichjaratu: "Questu mostra chì a sucietà civile serve di novu cum'è u sistema d'alerta prima di attacchi veramente sofisticati".

Dopu à a scuperta, Apple hà publicatu novi aghjurnamenti per i so dispositi per affruntà i difetti riportati da Citizen Lab. A cumpagnia ùn hà micca furnitu cumenti supplementari in quantu à a situazione. Tuttavia, Citizen Lab hà urigatu à i cunsumatori à aghjurnà i so dispositi per prutegge si da l'infiltrazione potenziale di spyware.

NSO, a ditta israeliana daretu à u spyware, hè stata sottumessa à u scrutiniu per presunti abusi, cumprese a surviglianza di i funzionari di u guvernu è i ghjurnalisti. U guvernu di i Stati Uniti hà inseritu NSO in a lista negra in 2021 per via di queste allegazioni.

Hè essenziale per l'individui è l'urganisazione per esse vigilanti è aghjurnà prontamente i so dispositi per assicurà a prutezzione contru potenziali minacce cibernetiche.

Definizione:

- Spyware: Malware utilizatu per spia o raccoglie informazioni da un dispositivu o rete senza l'accunsentu di l'utilizatore.

- Flaw: Una debulezza o vulnerabilità in u software o hardware chì pò esse sfruttatu da ciber-attaccanti.

- Sucità civile: Si riferisce à l'azzione cullettiva fora di u cuntestu di guvernu, cummerciale o famigliali. Include l'urganisazioni è l'individui chì sustenenu i prublemi suciali è prumove a demucrazia è i diritti umani.

Fonti:

- Christopher Bing è Zeba Siddiqui. "Spyware Linked to Israeli Firm NSO Exploits Flaw in Apple Devices: Citizen Lab". ET Telecom. [Inserisce annu, mese è ghjornu di publicazione]. [Inserite l'URL di l'articulu fonte quì]