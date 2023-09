Un difettu novu scupertu in i dispositi Apple sfruttati da NSO Spyware

I ricercatori di Citizen Lab, un gruppu di vigilanza digitale, anu scupertu un sfruttamentu di spyware ligatu à a ditta israeliana NSO. Stu sfruttamentu hà destinatu à un difettu recentemente scupertu in i dispositi Apple. Durante un esame di un dispositivu Apple chì appartene à un impiigatu di un gruppu di a sucità civile basatu in Washington, Citizen Lab hà scupertu chì u difettu hè statu usatu per infettà u dispusitivu cù u spyware Pegasus di NSO.

Bill Marczak, un investigatore senior in Citizen Lab, hà dichjaratu ch'elli anu attribuitu u sfruttamentu à u spyware Pegasus di NSO Group cun un altu livellu di fiducia. A so attribuzione hè basatu annantu à a forensica ottenuta da u dispositivu destinatu. Marczak hà dettu ancu chì l'attaccante hà prubabilmente fattu un sbagliu durante a stallazione, chì hà permessu à Citizen Lab di identificà u spyware.

Citizen Lab hà infurmatu à Apple nantu à a scuperta, è a cumpagnia hà cunfirmatu chì l'usu di a funzione d'alta securità chjamata "Mode Lockdown" in i dispositi Apple pò bluccà stu attaccu specificu. John Scott-Railton, un altru investigatore anzianu in Citizen Lab, crede chì questu incidente mette in risaltu l'impurtanza di a sucità civile cum'è un sistema d'alerta precoce per attacchi sofisticati.

U difettu, chì hè stata sfruttata da u spyware, hà permessu à i iPhones chì correnu l'ultima versione di iOS (16.6) per esse cumprumessi senza alcuna interazzione da a vittima. Tuttavia, Apple hà trattatu sta vulnerabilità liberando novi aghjurnamenti per i so dispositi. Dopu avè investigatu i difetti riportati da Citizen Lab, Apple hà publicatu l'aghjurnamenti necessarii per prutege i so utilizatori da u putenziale sfruttamentu.

Questu incidente mette in risaltu i sforzi cuntinui di i gruppi di vigilanza digitale è di e cumpagnie tecnologiche in a battaglia constante contr'à e minacce cibernetiche. Serve cum'è un ricordu di l'impurtanza di aghjurnà regularmente i nostri dispositi è utilizendu funzioni di sicurezza per mitigà i risichi potenziali.

Definizione:

- Spyware: software malicioso chì hè pensatu per cullà infurmazioni da un dispositivu senza a cunniscenza o l'accunsentu di l'utilizatore.

- Gruppu NSO: una ditta di cibersecurità israeliana cunnisciuta per u sviluppu è a vendita di tecnulugia di sorveglianza à i guverni è l'agenzii di applicazione di a lege.

Fonti:

- Citizen Lab: un gruppu di watchdog digitale basatu à a Munk School of Global Affairs and Public Policy di l'Università di Toronto.

- Apple: una sucietà multinaziunale di tecnulugia cunnisciuta per l'elettronica di u cunsumu, u software è i servizii in linea.

(Nota: L'articulu fonte originale ùn cuntene alcun URL, cusì sò stati omessi in stu riassuntu.)