Cumu accede è vede l'edizione digitale di u Cunsigliu 13 Newsletter di cunnessione

L'ultima versione di a newsletter di Cunsigliu 13 Connection hè avà dispunibule in forma digitale. I membri riceveranu sta newsletter per email. Sè avete bisognu di aghjurnà u vostru indirizzu email, pudete fà per accede à MemberLink o chjamendu 1-800-5-AFSCME.

Per vede a newsletter digitale nantu à un desktop o laptop, pudete seguità questi passi:

1. Cliccate nantu à u ligame furnitu o andate à a pagina web designata.

2. Aduprate e frecce nantu à a manca è a diritta di u lettore o a rotella di scorrimentu nantu à u vostru mouse per scaccià e pagine.

3. Sè vo vulete ingrandà nant'à una rùbbrica specifichi, cliccate nant'à u simbulu lupa in u cantonu fondu-manca di u lettore. Pudete tandu aduprà a rotella di scorrimentu nantu à u vostru mouse per zoom in è cliccate è trascinate per navigà in a pagina.

4. To surtitu modu zoom, simpricimenti cliccate nant'à u simbulu lupa di novu.

Per l'utilizatori di i dispositi mobili, u prucessu hè un pocu sfarente:

1. Tap nant'à u ligame furnitu o vai à a pagina web designatu.

2. Swipe left or right to flip through the pages.

3. Tap any part of the page to most options such as page navigation, zoom, printing, and more.

4. Per ingrandà una seccione specifica, toccu u simbulu di a lente d'ingrandimentu è aduprà i vostri ditte per spustà a pagina à l'area desiderata. Pudete ancu zoom in and out usendu un gestu pinch in u screnu.

5. To surtitu di modu zoom, tu m'aimais nant'à u simbulu lupa di novu.

In più di sti azzioni, ci sò parechje altre funziunalità dispunibili:

- Miniature: Questa opzione vi permette di vede l'imaghjini in miniatura cliccabili di ogni pagina, facilitendu a navigazione.

- Auto Flip: Se preferite una sperienza senza mani, pudete attivà l'auto flip, chì girarà automaticamente e pagine per voi. Tuttavia, tenite in mente chì questu ùn pò micca dà abbastanza tempu per leghje è vede tuttu.

- Condividi: Pudete facilmente sparte a newsletter cù l'altri via URL, codice QR, email, o rete suciale.

- Stampa: Se preferite una copia fisica, pudete aduprà a funzione di stampa per stampà a newsletter.

- Full Screen: Questa opzione vi permette di vede u newsletter in modalità full-screen, maximizendu a vostra sperienza di lettura.

- Barra di ricerca: Sè vo circate infurmazioni specifiche, pudete aduprà a barra di ricerca per circà e parolle chjave in u newsletter.

Avà chì sapete cumu accede è vede l'edizione digitale di a newsletter di Cunsigliu 13 Connection, pudete stà aghjurnatu nantu à l'ultime nutizie è infurmazioni da u cunfortu di u vostru propiu dispositivu.

Definizione:

1. PDF - Formatu di Documentu Portable, un furmatu di fugliale utilizatu per prisentà documenti in una manera indipindente da u software di l'applicazione, u hardware è i sistemi operativi.

2. Codice QR - Codice Quick Response, un tipu di codice à barre chì cuntene dati è pò esse scansatu cù un smartphone o un lettore di codice QR per accede rapidamente à l'infurmazioni.

Fonti:

– Cunsigliu 13 Cunnessione Newsletter