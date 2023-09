U Treasury Releases Regolamenti Proposti per Rapportu Transazzioni di Assi Digitali

A liberazione di i rigulamenti pruposti chì clarificanu i raporti di l'infurmazioni è e regule di determinazione di basa per e transazzioni di l'assi digitale sottu à l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) hè statu salutatu cum'è un passu pusitivu per capiscenu l'ecosistema criptu. Attuatu quasi dui anni fà, l'IIJA hà stabilitu i requisiti di rapportu per e transazzioni di l'attivu digitale, u scopu di determinà a rispunsabilità per furnisce l'infurmazioni à l'IRS è i clienti di criptocurrency. Tuttavia, e preoccupazioni sò state suscitate annantu à u largu scopu di a definizione di u prugettu di "corretori di asset digitale".

Per affruntà queste preoccupazioni, l'IRS hà postponatu l'implementazione di e disposizioni di u broker di l'attivu digitale finu à l'emissione di regulamenti finali. Infine, à a fine di l'aostu, i regulamenti pruposti sò stati liberati per furnisce clarificazioni nantu à ciò chì l'IRS aspetta da i brokers. I regulamenti anu u scopu di simplificà a carica di rapportu fiscale introducendu un quadru induve l'individui ricevenu un furmulariu da u so broker chì detalla e so transazzione è i guadagni o perdite per scopi fiscali.

I rigulamenti pruposti definiscenu i brokers di l'attivu digitale cum'è qualsiasi persona chì furnisce servizii facilitatori per a vendita di l'assi digitale, sempre chì anu i mezi di cunnosce l'identità di a parte chì face a vendita è a natura di a transazzione. I scambii centralizati sò inclusi in a definizione, cum'è previstu. Tuttavia, ci hè incertezza in quantu à i fornitori di portafogli di asset digitale è i protokolli finanziarii decentralizati. A distinzione si trova in u gradu d'autonomia è a mancanza di vigilanza umana.

I fornitori di portafogli limitati à furnisce chjavi privati ​​​​è pubblichi ùn saranu micca cunsiderati brokers. Tuttavia, s'elli offrenu servizii di cummerciale supplementari, puderanu cascà sottu à a definizione di broker. I regulamenti introducenu ancu una prova multifattoriale per determinà l'autonomia di i protokolli decentralizati. Questa prova serà sottumessa à cumenti publicu durante u periodu di cumenti di 60 ghjorni.

Notevolmente assente da i regulamenti pruposti hè a menzione di una forma specifica per rapportà e transazzione di attivu digitale. Tuttavia, si crede chì una nova forma serà introdutta per catturà i punti di dati richiesti da i brokers. A regulazione in fase di i requisiti di rapportu cù u tempu per prumove a conformità volontaria prima di rinfurzà u rapportu obligatoriu di i proventi grossi è a basa di costu aghjustata.

I regulamenti pruposti sò stati generalmente accolti cum'è un sviluppu pusitivu in u mondu fiscale, purtendu chiarezza à un spaziu un pocu sfida per i contribuenti è l'IRS. I regulamenti sò ancu allineati cù l'approcciu di u Tesoru in altri spazii, cum'è l'Attu di Sicretu Bancariu.

Una audizione publica di regulazione hè prevista per u 7 di nuvembre, cù a pussibilità di una seconda audizione u ghjornu dopu per accoglie un gran numaru di parlanti. I regulamenti miranu à furnisce una basa solida per rapportà e transazzioni di l'assi digitale è assicurà a coerenza in u cumplimentu fiscale in l'ecosistema criptu.

Definizione:

- Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA): Legislazione promulgata in nuvembre 2021, introducendu esigenze di rapportu di transazzione di asset digitale.

- Digital Asset Broker: Una persona o entità chì furnisce servizii facilitatori per a vendita di l'assi digitale da i clienti.

Fonte: Checkpoint Edge