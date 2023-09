U prossimu avvenimentu di u produttu di Apple: ciò chì aspetta

Apple hè pronta à accoglie u so avvenimentu regulare di produttu marti, induve hè assai anticipatu chì a cumpagnia annunzierà i so ultimi smartphones. Mentre chì certi dettagli nantu à i prossimi iPhones sò stati filtrati, Apple hè cunnisciutu per sorprenderà u so audience cù annunzii inespettati. L'avvenimentu serà trasmessu in diretta nant'à u situ web d'Apple è hè previstu per inizià à 6pm ora irlandese.

L'iPhone 15 hè previstu per esse u puntu culminante di l'avvenimentu. Quattru mudelli diffirenti sò previsti: l'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro è 15 Pro Max. E dimensioni di u screnu sò previste per esse listessi cum'è mudelli precedenti, à 6.1 inch è 6.7 inch, rispettivamente. I mudelli Pro ponu esse sottumessi à un ridisegnu, potenzialmente cun un disignu più liggeru è più sottile cù un cambiamentu da l'acciaio inossidabile à u titaniu. E capacità di a camera sò ancu previste per migliurà, cù una pussibule camera periscopiu in u mudellu Pro Max, chì permette capacità di zoom mejorate.

Un altru cambiamentu significativu in a linea di l'iPhone 15 hè a transizione prevista da u portu di carica di fulmini à USB C. Stu cambiamentu hè motivatu da a spinta di l'UE per i porti standardizati di carica è hè prubabile di esse implementatu in tutti i mudelli iPhone 15. L'interruttore mute à u latu di l'iPhone pò ancu esse sottumessi à una trasfurmazioni, putenzialmente diventendu un buttone d'azzione per l'assignazione di scorciatoie.

In più di l'iPhone 15, Apple pò presentà aghjurnamenti à l'Apple Watch Series 9 è l'AirPods. L'Apple Watch Series 9 hè previstu di riceve petite migliure, cumpresu u novu chip S9 per un rendimentu megliu è una vita di a bateria potenzialmente mejorata. I dettagli nantu à a serie Ultra di u watch d'Apple centratu in l'avventura restanu scarsi. In quantu à l'AirPods, ogni aghjurnamenti hè prubabile di fucalizza nantu à u casu, in particulare a sustituzione di u connettore di fulmini cù USB C. Hè ancu speculatu chì una aghjurnazione per l'AirPods Max, chì ùn sò micca aghjurnati da u so lanciu in 2020, pò esse. esse à l'orizzonte per via di u requisitu USB C di l'UE per l'auriculare da u 2024.

