Istituzioni Bullish on Crypto Malgradu Bear Market, Report Finds

Un rapportu recente da u fornitore di dati criptu Amberdata è l'analista di servizii finanziarii Coalition Greenwich palesa chì i gestori di l'assi mostranu una attitudine alcista versu l'assi digitale, ancu in mezu à un mercatu di criptu bear. U studiu hà valutatu sessanta gestori di patrimoniu principalmente da i Stati Uniti, l'Europa è u Regnu Unitu, cumprese i fondi di speculazione, imprese di capitale di venture è uffizii di famiglia. Sorprendentemente, u rapportu hà truvatu chì quasi a mità di i gestori di l'assi (48%) anu attualmente attivu digitale in gestione (AUM).

I figuri per l'AUM digitale variavanu trà e entità indagati, cù u 22% chì tene trà $ 1-10 milioni è 19% chì tene trà $ 11-50 milioni in assi digitale per i so clienti. Solu una istituzione hà dichjaratu chì gestisce più di $ 1 miliardi in assi digitale. L'indagine hà ancu revelatu chì un numeru significativu di gestori di patrimoniu hè grande in grandezza, cù circa un terzu AUM di rapportu di più di $ 5 miliardi in tutte e classi di attivu.

Malgradu a mancanza di un ambiente regulatori chjaru, u rapportu hà truvatu chì i gestori di l'assi indagati eranu ottimisti nantu à u futuru di l'adopzione di l'assi digitale. 85% di i rispondenti crede chì a SEC è a CFTC furniscenu opportunità pusitivi per l'industria, malgradu i sfidi à pocu tempu. Tuttavia, u rapportu hà evidenziatu parechje preoccupazioni per l'istituzioni chì ùn sò micca attualmente implicati in a criptografia, cumpresa l'incertezza regulatoria, a mancanza di tecnulugia cumuni "Know Your Customer / Anti-Money Laundering", pulitiche fiscali incerte, cumplessità di custodia, pratiche di sicurezza, è prublemi di rendiment di blockchain.

Curiosamente, u rapportu hà ancu dimustratu chì un numeru significativu di istituzioni sviluppanu attivamente servizii di criptu specializati. Una in quattru istituzioni hà dettu avè un rolu dedicatu focu annantu à l'assi digitale, cù una crescita prevista di 13% in i prossimi dodici mesi. Questu suggerisce chì assai istituzioni anu priurità di i prudutti è di i servizii di criptu, malgradu u mercatu di l'orsu in corso.

In generale, u rapportu palesa un sentimentu sorprendentemente bullish trà i gestori di l'assi versu l'assi digitali, mettendu in risaltu a so fede in a futura crescita di l'industria, malgradu i sfidi attuali.

