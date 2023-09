Steam hà recentemente designatu Blizzard's Overwatch 2 è 2K Sports 'NBA 2K24 cum'è u primu è u sicondu ghjocu peghju di l'annu, basatu annantu à e recensioni di l'utilizatori. Fora di i 183,780 recensioni totali di Steam per Overwatch, 165,573 sò negativi. In listessu modu, NBA 2K24, chì hè stata liberata l'8 di settembre, hà ricevutu 3,135 3,523 recensioni negative da un totale di XNUMX XNUMX recensioni.

I critichi negativi per Overwatch 2 derivanu principalmente da a presenza di microtransazzioni. U ghjocu era originariamente in a tenda in linea di Blizzard, Battle.net, induve l'utilizatori ùn anu pussutu lascià feedback. In ogni casu, quandu Overwatch hè statu dispunibule nantu à Steam in Aostu, i ghjucatori avianu finalmente l'uppurtunità di sprime a so insatisfazione cù e microtransazioni. Malgradu i feedback negativi, Overwatch 2 hà sempre un postu in i top 50 ghjochi più ghjucati di Steam, cù quasi 30,000 utilizatori simultanei. Sembra chì mentre certi ghjucatori ponu dispiace a direzzione chì u ghjocu hà pigliatu, anu sempre piace à ghjucà.

NBA 2K24, invece, hà affruntatu critichi micca solu per e so microtransazzioni, ma ancu per i so grafichi è u gameplay lackluster. I fan disappointed dichjaranu chì sta delusione ùn hè micca nova, postu chì e versioni precedenti in a serie NBA 2K anu ancu deludente. In fattu, a versione 2020, NBA 2K21, hè stata etichettata cum'è "scam free-to-play mobile", è a versione 2021, NBA 2K22, hè stata criticata cum'è "una scumessa enorme". I ghjucatori sprimenu frustrazione cù a presenza persistente di microtransazzioni, chì sò stati una parte di a serie da NBA 2K13.

Malgradu i critichi negativi, sia Overwatch 2 sia NBA 2K24 anu sempre basa di fan fideli. Tuttavia, a critica è a delusione espressa da i ghjucatori indicanu chì cambiamenti significativi ponu esse necessarii in futures iterazioni di sti ghjochi per ricuperà a fiducia è a satisfaczione di a cumunità di i ghjoculi.

