NBA 2K24 riceve una reazione da i ghjucatori di PC, diventa u secondu ghjocu peggiore rivisatu in Steam

L'NBA 2K24, l'ultima versione di a longa serie di basket sviluppata da 2K, hè stata affruntata da critiche intense da i ghjucatori di PC, risultatu in un afflussu di recensioni negative in Steam. In u risultatu, u ghjocu hè avà classificatu cum'è u sicondu ghjocu peghju rivisatu nantu à a piattaforma, ghjustu daretu à Overwatch 2, secondu Steam 250.

A reazione deriva da u fattu chì a versione PC di NBA 2K24 hè basatu annantu à e versioni PlayStation 4 è Xbox One di u ghjocu, invece di e versioni più avanzate di PlayStation 5 è Xbox Series X / S. Sta decisione hà lasciatu l'edizione per PC visualmente mancante è priva di miglioramenti significativi cumparatu cù a liberazione di l'annu passatu. Inoltre, certe funzioni esclusive di e versioni di cunsola più recenti sò assenti in a versione PC.

Per esempiu, u situ web ufficiale di u ghjocu mette in risaltu funzioni cum'è ProPLAY, chì incorpora in modu perfettu filmati NBA reali in u gameplay di NBA 2K24, è ancu in u modu di carriera persunalizatu chjamatu The W. Sfurtunatamente, queste caratteristiche sò solu accessibili per i ghjucatori in PlayStation 5 è Xbox. Serie X/S, lascendu i ghjucatori di PC chì si sentenu lasciati fora.

Critiche nantu à Steam esprimenu a delusione sparta da i ghjucatori. Parechji indicanu chì u ghjocu è l'animazioni restanu largamente invariati da iterazioni precedenti. Un ghjucatore dice: "U menu principale è e texture di u parcu parenu sempre assai prezzu cum'è sempre". Un'altra rivista mette in risaltu a mancanza di sforzu in a versione per PC, paragunendu cù l'edizione di a cunsola è esprimendu frustrazione per l'opportunità mancate per fà a parità di e versioni di prossima generazione.

A critica hè ancu diretta versu l'inclusione di microtransazioni in NBA 2K24, un ghjocu chì i ghjucatori anu digià pagatu u prezzu sanu. I cumenti negativi nantu à e plataforme cum'è Reddit menzionanu cumu u ghjocu impiega diverse tattiche di microtransazzione, aggravando ancu l'insatisfazione trà i ghjucatori.

Finu à avà, 2K ùn hà micca trattatu i prublemi chì circundanu a versione di PC o furnite alcuna infurmazione nantu à l'aghjurnamenti potenziali per migliurà u ghjocu.

Definizione:

- Microtransazzioni: Acquisti in u ghjocu chì permettenu à i ghjucatori di cumprà beni virtuali o funzioni cù soldi reale.

- PlayStation 4 (PS4): Una cunsola di ghjocu sviluppata da Sony.

- Xbox One: Una cunsola di ghjocu sviluppata da Microsoft.

- PlayStation 5 (PS5): a più nova cunsola di ghjocu di Sony, chì succede à a PS4.

- Xbox Series X/S: l'ultime console di ghjocu di Microsoft, chì succede à Xbox One.

Fonti: Steam 250, Eurogamer