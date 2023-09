A Nora: Una Casa Luminosa è Spaziosa Front-Drive

A Nora di Calbridge Homes hè una casa unifamiliare frontale di 2,013 piedi quadrati chì mostra l'impurtanza di a luce naturale in u disignu di a casa. Situata in Fireside, Cochrane, stu mudellu di casa hè pensatu per maximizà a luce di u sole, in particulare in u so pianu principale.

U livellu principale di u cuncettu apertu di u Nora presenta una scala aperta è un stile di ringhiera chì permette à a luce di flussu liberamente. Finestre ben posizionate, cumprese quelle nantu à i dui lati di un angulu in a grande stanza, portanu calore è una atmosfera allegra à u spaziu. A grande stanza stessa hè 13 piedi per 14 piedi 10 pollici è presenta un caminu captivante in forma di scatula cù un elegante circondu di piastrelle à tutta altezza.

In a cucina in forma di L situata cintrali, un'isula cù un bar di manghjà chì si trova almenu trè persone furnisce funziunalità è comodità. L'apparecchi in acciaio inox, cumpresu un frigorifero di porta francese, aghjunghjenu un toccu di mudernità à u spaziu. Un ampiu almacenamentu hè dispunibule in l'abbundanza di armari è di a despensa, assicurendu chì ogni articulu di cucina hà u so propiu locu. A despensa si cunnetta à una stanza di fangu cù accessu à u garage appiccicatu, facendu l'alimentazione chì scarica una brisa.

À u sicondu pianu, grandi finestri in a sala bonus è u maestru ensuite furnisce luce naturale è belle vedute. A sala bonus hè di fronte è offre vedute di u giardinu di fronte, è ancu una funzione aperta à sottu chì si affaccia nantu à u foyer. Dui camere secondarie sò uguali di dimensioni, eliminendu ogni disputa trà i zitelli nantu à l'arrangementi di dorme. Sò sustinuti da un bagnu pienu spaziosu cù una vanità cù dui lavandini sottu à un specchiu pienu.

A Nora offre micca solu una casa funziunale è ben cuncepita, ma ancu un spaziu di vita luminoso è invitante chì maximizeghja i benefici di a luce naturale.

Fonti: nimu