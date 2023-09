I funzionari di a NASA anu ricunnisciutu apertamente chì u prugramma Space Launch System (SLS) hè inaccessibile, secondu un rapportu di l'Uffiziu di Responsabilità di u Guvernu di i Stati Uniti (GAO). L'SLS hè u cohettu più putente di a NASA, cù u primu lanciu in nuvembre 2022. L'agenzia hà investitu miliardi di dollari in u sviluppu di missioni successive, cumpresi i voli in equipaggiu versu a Luna.

U GAO hà manifestatu preoccupazione per i costi cuntinui di u prugramma Artemis, chì include u SLS. Mentre i stimi è e richieste di u budgetu sò stati fatti per i costi di produzzione è di operazione per un periudu di cinque anni, u GAO hà truvatu chì queste misure ùn anu micca tracciatu efficacemente i costi nantu à una basa di missione per missione. Questa mancanza di monitoraghju significa chì l'estimazioni è e richieste di u budgetu ùn sò micca riflessioni precise di u rendiment di u costu à u tempu.

A NASA hà dumandatu un budgetu significativu di $ 11.2 miliardi per l'annu fiscale 2024 per sustene u prugramma SLS finu à l'annu fiscale 2028, in più di i $ 11.8 miliardi digià spesi per u sviluppu. Tuttavia, l'alti funzionari di a NASA stessi ricunnoscenu chì u prugramma hè insostenibile à i so livelli di costu attuali, superendu i fondi dispunibili per e missioni Artemis previste.

Per affruntà questi prublemi d'accessibilità, a NASA rivede e so strategie d'acquisizione è travaglia per stabilizzà u calendariu di volu. L'incertezza in quantu à e date di lanciu è i lochi cuntribuiscenu à e difficultà in a previsione di i costi. I ritardi è l'overruns di i costi sò stati sfidi persistenti per u prugramma SLS, è pare chì questi prublemi continuanu à pone sfide in u futuru prevedibile.

