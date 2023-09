MSP Tech Pods: Cumu Jai Shah, u Fundatore di Orangutan, gestisce una urganizazione Esports di successu

In una recente intervista cù MySmartPrice, Jai Shah, u fundatore di l'urganizazione di esports Orangutan, hà spartutu preziosi insights è strategie per gestisce una urganizazione di successu in u mondu in rapida crescita di i ghjoculi competitivi. Shah, chì hè statu una figura chjave in l'industria di u ghjocu indiana, hà discututu diversi aspetti di a gestione di una squadra di esports, strategie di monetizazione è l'impurtanza di l'impegnu di a cumunità.

Unu di i temi principali discututi da Shah era a gestione di a squadra. Hà enfatizatu a necessità di cumunicazione chjara è travagliu in squadra trà i ghjucatori, l'entrenatori è u staffu di supportu. Sicondu Shah, custruì una squadra cohesionata cù roli è responsabilità ben definite hè cruciale per u successu. Hà sottolineatu ancu l'impurtanza di avè un forte dirigenza è prucessi di decisione efficaci in u locu.

A monetizazione era un'altra zona chjave di discussione, cù Shah chì sparte i so insights nantu à sponsorizazione è partenarii di marca. Hà enfatizatu l'impurtanza di custruisce relazioni forti cù e marche chì allineanu cù i valori è i scopi di l'urganizazione. A cullaburazione cù e marche ùn solu porta stabilità finanziaria, ma aiuta ancu à rinfurzà a reputazione è a portata di l'urganizazione.

L'impegnu di a cumunità hè statu evidenziatu cum'è un aspettu vitale di gestisce una urganizazione di esports. Shah crede chì a cunnessione cù a cumunità di i ghjoculi hè essenziale per custruisce una basa di fan forte è stabilisce una presenza in l'industria di i ghjoculi. Hà sottolineatu l'impurtanza di urganizà avvenimenti, tornei è altre attività chì permettenu à i fan di interagisce cù i ghjucatori è l'urganizazione.

In generale, Jai Shah hà furnitu insights preziosi per gestisce cù successu una urganizazione di esports. U so focusu nantu à a gestione di a squadra, e strategie di monetizazione è l'ingaghjamentu di a cumunità serve cum'è principii guida per tutti quelli chì cercanu di avventura in l'industria di i ghjoculi cumpetitivi.

Fonti: MySmartPrice

Definizione:

Esports : una forma di cumpetizione cù i video games

Monetizazione: u prucessu di generà rivenuti da un pruduttu o serviziu

Sponsorizazione: sustegnu finanziariu o appruvamentu furnitu à una persona, urganizazione o avvenimentu da una marca

Partenariati di marca : cullaburazioni trà duie o più marche per prumove i prudutti o servizii di l'altri

Impegnu di a cumunità: attività è iniziative intraprese da una urganizazione per cunnette è interagisce cù a so cumunità di fan o utilizatori

Fonti: MySmartPrice