U rolu di e tecnulugia digitale hè diventatu sempre più cruciale durante u periodu Covid-19. Avà hè una di e prime priorità per u G20, soprattuttu quandu si tratta di Micro, Piccole è Medie Imprese (MPME). Queste imprese cuntribuiscenu à circa 30% à u PIB di l'India, facendu a so adopzione di tecnulugia digitale essenziale per a so cumpetitività.

A Chjama à l'Azzione di Jaipur, fatta da u Ministru di u Cummerciu Piyush Goyal, hà enfatizatu a necessità di rinfurzà l'accessu à e basa di dati di cummerciale è di l'infurmazioni per e MPME. Una manera di ottene questu hè aduprendu u Global Trade Helpdesk à u Centru di Cummerciu Internaziunale in Ginevra. U Primu Ministru Narendra Modi hà ancu evidenziatu l'impurtanza di e MPME in l'era di l'Industria 4.0 è a rivoluzione digitale. Per assicurà a so crescita sustinuta, u flussu liberu di trasmissioni digitali transfrontalieri hè vitale.

L'India hà digià fattu un prugressu significativu in quantu à e trasfurmazioni digitale, superendu l'economie avanzate sia in u paese sia in termini di esportazioni. In u 2016-17, l'India hà esportatu $ 89 miliardi in servizii furniti digitale, è a so parte di l'esportazioni di u cummerciu digitale stimatu in u mondu hè cresciutu di circa 400% da 1995 à 2018. Cù a proiezione di 800 milioni di abbonati Internet in India à a fine di u 2023, i picculi e imprese anu ancu cuminciatu à incorpore servizii digitali in e so operazioni.

U latu di l'impurtazione ùn hè micca lasciatu, postu chì e MPME indiane integranu inputs di servizii digitali, cum'è marketing è cumunicazione basatu in smartphone, in e so operazioni cummerciale. I so scopi includenu l'espansione di u mercatu è l'approfondimentu di a so cunnessione cù i clienti.

Una preoccupazione significativa purtata in l'articulu hè a moratoria di u duvere. L'Organizazione Mondiale di u Cummerciu (OMC) hà aduttatu una Dichjarazione nantu à u cummerciu elettronicu glubale in u 1998, chì includeva una moratoria di dui anni nantu à i dazi doganali per trasmissioni elettroniche transfrontaliere. Questa moratoria hè stata rinnuvata ogni dui anni da tandu.

Mentre l'India hà avutu preoccupazioni per a perdita potenziale di i rivenuti tariffari, a moratoria hà veramente benefiziu l'esportazioni è l'impurtazioni di i servizii di u paese. Tuttavia, a prossima Conferenza ministeriale in u 2024 deciderà u destinu di a moratoria, è s'ellu cessà di esiste, puderia purtà à disturbazioni in a trasmissioni di dati transfrontalieri di rutina è impediscenu a crescita di MSME.

Un studiu recente cuncludi chì e trasmissioni digitali transfrontiere benefiziu à e MPME, risultatu in un aumentu di l'impieghi, l'aggiunta di valore è a produtividade di u travagliu. Qualchese azzione chì rende più difficiuli per e MPME à accede à i servizii digitali impurtati, cum'è una crescita di duty, seria contraproducente è impedisce a crescita di e piccule imprese.

L'implicazioni politiche di sta ricerca suggerenu chì e misure chì rendenu difficili l'importazione di servizii digitali avarianu un impattu negativu nantu à u settore MSME di l'India. Per sustene e piccule imprese è permette a so espansione, i decisori pulitichi duveranu implementà pulitiche chì facenu più faciule, micca più difficiule è più caru per accede à l'input di servizii digitali, cumpresi quelli di l'esteru. Mantene a moratoria di l'OMC nantu à u duvere furnisce stabilità è prevedibilità in i settori digitale in u mondu.

In generale, l'adopzione di tecnulugia digitale hè essenziale per a crescita è a competitività di e MPME in India. U flussu liberu di trasmissioni digitali transfruntiere è u mantenimentu di a moratoria di u duvere sò cruciali per u so sviluppu sustinutu.

Definizione:

MSMEs: Micro, Piccole è Medie Imprese

PIB: Produttu Internu Grossu

B2B: Business-to-Business

WTO: Organizazione Mondiale di u Cummerciu

Fonti:

Nisun URL hè furnitu in l'articulu fonte.