A varietà è u caosu di Moving Out 2: Una sequenza piena di idee novi

U sviluppatore australianu SMG Studio hè tornatu cù Moving Out 2, a sequenza assai attesa di u so successu di co-op 2020 nantu à i removalisti imprudenti. Dopu avè vendutu più di un milione di copie di u primu ghjocu, u scopu primariu di SMG Studio per a sequenza hè a varietà. Hanu una longa lista di idee inutilizate per novi sfidi multiplayer, cù u desideriu di aghjunghje funziunalità in linea crossplay. Questa inclusione li dumandava di riscrive u so mutore di ghjocu per trattà i calculi di fisica di u servitore.

U ghjocu si svolge in l'ambienti suburbani di Packmore, induve i ghjucatori ponu aspittà un cartoony è una logica di tuttu. U studiu hà aghjustatu un numeru impressiunanti di meccanica è regni interdimensionali à u ghjocu. I ghjucatori ponu avà pilotà droni chì manighjanu palle di demolizione in una cità futuristica di nuvola o sfondate i mura di gingerbread in Candyland per ghjunghje à a furgoneta di rimozione.

U cofundatore di SMG Studio, Ashley Ringrose, hà una filusufìa di ùn mai dì micca. Crede à lascià l'artisti è i diseggiani à scopre e so idee è dopu truvà un modu per fà travaglià. Questa mentalità hà purtatu à l'abbundanza di idee novi in ​​Moving Out 2. Ringrose ammette chì ùn hè micca interessatu à travaglià in ghjoculi assai serii è ufficiali perchè preferisce a libertà di scopra cuncetti divertenti è imaginativi.

U sensu di l'umuri di u ghjocu è u gameplay caòticu derivanu da l'approcciu di a squadra à u disignu di u ghjocu, chì paragunanu à a cumedia di improvisazione. Seguinu u principiu "sì, è", chì permettenu l'idee per sviluppà è fiurisce in modu inespettatu. Per esempiu, i diseggiani vulianu dà à i ghjucatori più opportunità per smash stuff, cusì anu introduttu l'idea di una bola di demolizione nantu à un drone. Stu meccanicu flexible hè ghjuntu da u ritornu è di l'improv.

SMG Studio apprezza ancu l'accessibilità di i ghjucatori. Cuncepiscenu livelli di sandbox cù opzioni illimitate per i ghjucatori per truvà u so propiu modu mentre lottanu cù una fisica deliberatamente goffa. Hanu u scopu di truvà un equilibriu trà u ghjocu sfida è u divertimentu caòticu, assicurendu sempre chì i ghjucatori ponu fà scherzi stravaganti è passanu un bonu tempu.

In generale, Moving Out 2 offre una varietà senza stop cù situazioni inaspettate chì mantenenu i ghjucatori impegnati. Ch'ella si tratti di attacchi di gumball basketball o di navigà attraversu libri magichi, u ghjocu hè pensatu per mantene i ghjucatori nantu à i so pedi. SMG Studio hà fattu un grande sforzu per pruvà è creà un ghjocu accessibile chì appellu à quant'è parechji ghjucatori pussibule.

