Warner Bros. Games revela u novu trailer di Mortal Kombat 1 cù Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games hà svelatu un novu trailer per Mortal Kombat 1, chì mostra l'aghjunzione di Jean-Claude Van Damme cum'è una pelle alternativa speciale per u caratteru Johnny Cage. Questa nova pelle pò esse sbloccata da i ghjucatori chì acquistanu l'Edizione Premium di u ghjocu.

L'annunziu hè ghjuntu pocu dopu chì i filmati di Van Damme sò stati mostrati durante una entrevista cù Ed Boon, u co-creatore di a serie Mortal Kombat. Boon hà revelatu chì l'inclusione di Van Damme in u ghjocu era un sognu rializatu, affirmannu chì l'idea hè stata cuncipita inizialmente quandu u primu ghjocu Mortal Kombat hè statu sviluppatu.

Boon spiegò: "A nostra intenzione era di fà Van Damme: The Arcade Game. Vulemu veramente vede e parolle "Van Damme" in u ghjocu. Avemu ghjuntu à a so squadra, ma per diverse ragioni, ùn hà micca travagliatu allora. Tuttavia, sta volta avemu toccu a lotteria è infine l'avete à bordu. Avemu a so voce è ellu serà u caratteru di Johnny Cage. Hè un momentu assolutu di u circhiu cumpletu per noi ".

In più di Van Damme, hè statu recentemente annunziatu chì Megan Fox appariscerà in Mortal Kombat 1 cum'è a faccia è a voce di u caratteru Nitara.

U ghjocu assai attesu hà da esse liberatu u 19 di settembre di u 2023, è serà dispunibule nantu à PlayStation 5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch è PC via Steam è l'Epic Games Store.

