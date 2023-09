Mortal Kombat 1 presenta una skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage

Mortal Kombat 1, u video game assai attesu, presentarà un aspettu alternativu per u caratteru Johnny Cage, basatu annantu à l'attore Jean-Claude Van Damme. Stu crossover speciale hè statu un momentu eccitante per i sviluppatori originali di u ghjocu.

L'idea di include Van Damme in u ghjocu hè urigginatu da u desideriu di i sviluppatori di creà un video game centratu intornu à l'attore. Anu ghjuntu à a squadra di Van Damme parechje volte, ma i so tentativi eranu inizialmente senza successu. Tuttavia, a so persistenza hà pagatu, è eventualmente assicurati l'implicazione di Van Damme. In u risultatu, a pelle di Van Damme per Johnny Cage hè stata creata, cù u caratteru chì s'assumiglia à una versione più ghjovana di l'attore di l'anni 1990.

Per ottene a pelle di Van Damme, i ghjucatori anu bisognu di cumprà l'edizione Premium di Mortal Kombat 1. Inseme à a pelle, sta edizione include ancu cuntenutu supplementu cum'è Shang Tsung è altri caratteri ghjucabili, accessu anticipatu à caratteri di cuntenutu scaricabile, è Dragon Krystals. .

Questu annunziu vene in seguitu à altre eccitanti nutizie di casting per Mortal Kombat 1, cù facce famose cum'è John Cena, Antony Starr, JK Simmons è Megan Fox chì si uniscenu à a lista di u ghjocu. Queste aghjunte anu generatu un buzz significativu trà i fan di a serie.

In altre nutizie di ghjoculi, Bethesda hà prumessu chì più infurmazione nantu à u ghjocu assai anticipatu Indiana Jones serà revelatu in l'annu prossimu. U ghjocu hè statu avvoltu in u misteru dapoi u so annunziu in 2021, lascendu i fanati ansiosi di sapè più nantu à ciò chì li aspetta in questa avventura eccitante.

