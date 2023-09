Jean-Claude Van Damme face u so debut in Mortal Kombat 1

In una recente apparizione in u spettaculu di YouTube "Hot Ones", u co-creatore di a serie Mortal Kombat, Ed Boon, hà revelatu a pelle assai attesa di Jean-Claude Van Damme per u caratteru Johnny Cage in u prossimu Mortal Kombat 1. Questu hè un mumentu significativu per u serie, cum'è i creatori avianu urigginariamente imaginatu u ghjocu cum'è un tributu à u famosu artista marziale è attore.

Boon hà spiegatu chì quandu anu sviluppatu u primu ghjocu Mortal Kombat, anu ghjuntu à a squadra di Van Damme per vede s'ellu seria interessatu à esse u caratteru principale di u ghjocu arcade. Sfurtunatamente, ùn anu micca successu in i so tentativi di cullaburazione cun ellu à u mumentu. In ogni casu, in un colpu di furtuna, anu pussutu assicurà a participazione di Van Damme per Mortal Kombat 1, cun ellu furnisce a so voce per u caratteru.

I fan di a serie eranu ecstatic per avè un primu sguardu à a pelle di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage. U feedback hè statu assai pusitivu, cù parechji chì sprimenu sorpresa di quantu hè bellu. A rivelazione hè accaduta durante l'episodiu Hot Ones cù Ed Boon, è pò esse vistu à a marca 5:50 di u video.

Questa nutizia vene pocu dopu à l'annunziu chì l'attrice Megan Fox hà da esse ritrattu u vampire Outworld Nitara in Mortal Kombat 1. Cù questi aghjunti eccitanti à a lista, l'anticipazione per u ghjocu cuntinueghja à custruisce.

Fonti:

- Image: First We Feast - Hot Ones (via YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.