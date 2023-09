Mortal Kombat 1 Lanciatu sta settimana: Pudete aduprà u truccu di a Nova Zelanda?

Mortal Kombat 1, u reboot soft assai attesu di l'iconica franchise di cummattimentu, hà da esse lanciatu u 14 di settembre attraversu l'Edizione Premium. Tuttavia, ci hè un truccu chì i ghjucatori ponu aduprà per pudè ghjucà u ghjocu prima, cunnisciutu cum'è u truccu di a Nova Zelanda.

Per anni, u truccu di a Nova Zelanda hè statu una soluzione populari chì permette à i ghjucatori di accede à i ghjoculi prima di a so data di liberazione ufficiale. Stu truccu prufittà di e differenze di fusu orariu trà a Nova Zelanda è altre regioni. A causa di sti diffirenzii, i ghjochi à volte lancianu in Nova Zelanda quasi un ghjornu sanu prima di l'America di u Nordu.

Per utilizà u truccu di a Nova Zelanda, i ghjucatori anu bisognu di cambià i paràmetri di u tempu nantu à e so piattaforme di ghjocu per currisponde à u fusu orariu di a Nova Zelanda. Ingannendu a cunsola per pensà chì si trova in Nova Zelanda, i ghjucatori ponu sbloccare u ghjocu prima, ancu s'ellu si trovanu fisicamente in una parte diversa di u mondu. Stu truccu funziona per e plataforme Xbox è Steam.

In ogni casu, u truccu di a Nova Zelanda ùn hà micca travagliatu per a Liberazione di Accessu Early di Mortal Kombat 1. U ghjocu hè stallatu per lancià simultaneamente in u mondu sanu, facendu impussibile di ghjucà prima cù stu metudu. Se vulete sapè u tempu di liberazione specificu in a vostra regione, verificate e fonti ufficiali per questa informazione.

Tuttavia, per a versione di basa di u ghjocu, chì lancia à mezanotte u 19 di settembre, u truccu di a Nova Zelanda pò esse applicatu. Questu significa chì Mortal Kombat 1 sbloccarà in Nova Zelanda prima chè in altre regioni.

Hè impurtante à nutà chì i prupietari di PlayStation ponu scontru alcune cumplicazioni quandu utilizanu u truccu di a Nova Zelanda. Siccomu i cunti PlayStation sò specificati in a regione, i ghjucatori avianu bisognu di creà un cuntu di Nova Zelanda è cumprà u ghjocu da a tenda di quella regione per ghjucà prima.

Mortal Kombat 1 serà dispunibule nantu à PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X / S, è PC via Steam è Epic Games Store. Sè vo circate di più guide è infurmazione nantu à u ghjocu, assicuratevi di verificà u MK1 Game Hub.

