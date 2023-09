U Dispositivu Mystery di Valve riceve a certificazione in Corea di u Sud

Valve hà recentemente ottenutu a certificazione in Corea di u Sudu per un dispositivu micca divulgatu, lascendu i gamers speculate nantu à u so scopu. A certificazione, datata u 28 d'aostu, revela chì u dispositivu hà una capacità wireless specifica di bassa putenza, cumprese WiFi 5GHz.

Mentre chì i dettagli sò scarsi, i dilettanti cunsidereghjanu diverse pussibulità. Qualchidunu crede chì puderia esse un rinfrescante per Valve's Steam Deck, un dispositivu di ghjocu portatile chì include digià capacità WiFi. Altri speculanu chì puderia esse u rumore di Deckard VR headset, chì, sicondu i patenti precedenti, avarà un modu standalone.

A certificazione ùn furnisce micca abbastanza infurmazione per determinà definitivamente a natura di u dispusitivu. Tuttavia, sviluppi recenti suggerenu chì Valve travaglia attivamente per migliurà SteamVR per Linux, igniting speculation chì sta certificazione puderia esse un passu versu u successore di u so flagship di realtà virtuale, l'Index.

Curiosamente, Brad Lynch hà scupertu un specchiu specificu per Valve Galileo di Steam OS durante e so investigazioni. Questu aghjunghje più carburante à a speculazione chì Valve si imbarca in novi imprese.

A ora, Valve ùn hà micca fattu annunzii ufficiali, lascendu a cumunità di i ghjoculi in attesa di più dettagli. Solu u tempu dirà ciò chì u dispusitivu secretu di Valve diventerà in fine.

