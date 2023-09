Minneapolis Digital Consultancy Livefront assicura l'investimentu strategicu

A cunsulenza digitale è u fabricatore di app di Minneapolis, Livefront, hà annunziatu l'acquistu di un investimentu "strategicu" da a sucietà di capitali privati ​​​​basata in Denver, Rallyday Partners. Questu marca u primu investimentu esternu di Livefront in più di 20 anni chì a cumpagnia hè stata in affari. L'accordu hè statu qualificatu cum'è un "investimentu strategicu di capitale di crescita" chì aiuterà à scaling up operations.

A quantità esatta di l'investimentu è a participazione di l'equità presa da Rallyday Partners ùn hè micca stata divulgata. Tuttavia, u CEO di Livefront, Mike Bollinger, hà revelatu chì l'investimentu vene da u secondu fondu di Rallyday Partners, valutatu à circa $ 205 milioni.

U partenariatu cù Rallyday Partners hè vistu cum'è una opportunità per Livefront per rinfurzà a so reputazione di eccellenza è impegnu à standard elevati. A cumpagnia pensa à utilizà l'investimentu per cuntrullà più esperti di design è ingegneria, è ancu di rinfurzà i sforzi di vendita è marketing.

Rallyday Partners si vanta di esse "da i fundatori per i fundatori". I dirigenti di l'impresa anu u scopu di furnisce u tipu di supportu d'investimentu chì vulianu avè quandu custruiscenu e so cumpagnie.

Livefront, fundata in u 2001, hà una storia di sviluppu di prudutti digitale per clienti notevuli cum'è Samsung, Optum, Medtronic è i Minnesota Twins. A cumpagnia hè stata inclusa parechje volte nantu à a lista di a rivista Inc. di cumpagnie chì anu più veloce in i Stati Uniti. U CEO di Livefront, Mike Bollinger, hè ancu un cofundatore di u situ di nutizie tecnologiche tech.mn, è hà guidatu a cumpagnia dapoi u so principiu.

Nancy Phillips, u so cumpagnu amministratore di Rallyday Partners, hà elogiatu Bollinger è Livefront per a so capacità di stabilisce una cultura di standard elevati è di riunisce i migliori talentu di design, produttu è ingegneria. Livefront impiega attualmente circa 90 persone, cù a maiuranza basata in Minnesota è alcune sparse in 15 altri stati.

