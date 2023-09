Creazione di Bone Meal Farms in Minecraft

A farina d'osse hè un articulu utile in Minecraft chì accelera a crescita di i culturi. Pò esse ottenutu da l'artighjanu da l'osse o cù l'usu di cumposti cumpleti. Questu articulu esplora dui metudi per cultivà a farina d'osse in Minecraft: u metudu di a splutazioni è u metudu di spawner di scheletri.

Ferma di farina d'osse cù i culturi

Una manera di ottene automaticamente a farina di l'ossu hè di creà una splutazioni di culturi è aduprendu i culturi per riempie composters. A canna di zuccheru hè u megliu cultu per aduprà per questa splutazioni, postu chì hà una probabilità di 50% d'aumentà u livellu di u composter per unu.

Per creà sta splutazioni, i ghjucatori anu bisognu di stallà un cuncepimentu di compostu cunnessu à i casci è i casci. Questu assicura chì tutti i culturi sò alimentati à u compostu. Un pettu hè cunnessu à trè hoppers, chì sò sopra à trè composters. Un altru inseme di trè tramogge hè piazzatu sopra à questi composti, è una tramoggia di minecart corre longu i rails alimentati da un bloccu di petra rossa.

A seconda parte di a splutazioni implica a creazione di un rompitore di canna di zuccheru automaticu cù blocchi d'osservatori è blocchi di pistone. I blocchi di l'osservatori notanu a crescita di a canna di zuccaru è attivanu i blocchi di pistone, chì rompenu i culturi. I culturi rotti sò poi succhiati da u minecart hopper è trasferitu à u compostu. Quandu u compostu hè pienu di compostu, a farina d'osse hè estratta è guardata in u pettu.

Ferma di Farina d'Ossa cù Skeleton Spawner

I scheletri sò mobs ostili chì lascianu l'ossa à a morte. Queste osse ponu esse usate per ottene farina d'osse. Per creà una splutazioni di farina d'ossu cù un spawner di scheletru, i ghjucatori anu bisognu di truvà un spawner di scheletru in un dungeon.

Una volta chì un spawner di scheletru hè truvatu, i ghjucatori devenu espansione e dimensioni di u dungeon da tutti i lati, lascendu u bloccu di spawner appesu in l'aria. Una lastra deve esse piazzata nantu à u bloccu di spawner per impedisce chì i mobs spawning sopra.

In seguitu, l'acqua pò esse volata da buckets versu un latu di a stanza per creà una sala di morte. Un'altra zona deve esse creata in u latu oppostu di a sala di uccisione induve i ghjucatori ponu stà è facilmente tumbà i scheletri.

Un sistema di hopper è pettu deve esse stallatu à a fine di a sala di uccisione per cullà tutte e gocce da i scheletri morti. Infine, i ghjucatori ponu caccià qualsiasi fonti di luce per cumincià à generà i scheletri. I scheletri scorreranu versu a sala di uccisione induve i ghjucatori ponu facilmente tumbàli senza piglià danni. L'osse cascate da i scheletri ponu esse facilmente cunvertite in farina d'osse. In più di a farina d'osse, i ghjucatori utteneranu ancu archi è frecce da questa splutazioni.

Questi dui metudi furniscenu modi efficaci per cultivà a farina d'osse in Minecraft, facendu l'agricultura è a crescita di i culturi assai più veloce è faciule per i ghjucatori.

Fonti:

- Minecraft Wiki

- U situ ufficiale di Minecraft