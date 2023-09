Veronica Beard ospita una cena di a settimana di a moda à u Fotografiska Restaurant

Veronica Beard hà recentemente accoltu una cena di a settimana di moda in u ristorante Veronika in Fotografiska, un mumentu chì a marca aspettava ansiosamente dapoi trè anni. A cena hè stata tenuta in onore di a campagna di u vaghjimu di a marca, è hè stata co-ospitata da i cofundatori di Veronica Beard, Veronica Miele Beard è Veronica Swanson Beard, cù Laura Brown. L'avvenimentu hà assistitu da invitati notevuli cum'è Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine è Sutton Foster.

U lobby di u ristorante era adornatu cù pile di ghjurnali stampati cù l'imaghjini di a campagna è u mantra di caduta di a marca: "Ultime nutizie: e donne volenu vestiti chì ponu veramente portà". Mindy Kaling, unu di l'invitati, hà spressu a so admirazione per a marca, dicendu chì ella trova a ropa per esse flattering è perfetta per u so stilu di vita di scrittore è performer.

Dopu à u platu principalu di a cena, i servitori ghjunghjenu à ogni tavula cù platti d'argentu di chjavi. Questi anelli di chjave puderanu esse riscattati à u "coat check" per un blazer emblema di Veronica Beard, cumpletu cù un pocket-square monogramma. L'ospiti chì vulianu acquistà più pezzi da a marca ponu visità a boutique SoHo più tardi in a settimana, induve Laura Brown co-ospiterà un avvenimentu di shopping caritativu per benefiziu l'AIDS nonprofit (Red).

Durante a cena, Veronica Swanson Beard hà indirizzatu à a stanza è enfatizatu chì a marca hè focu annantu à vede bè, sentu bè è fà bè. Ella spressu gratitùdine per u mumentu prisente è l'uppurtunità di celebrà a stagione di vaghjime. Veronica Miele Beard hà ritruvatu u sentimentu, dicendu chì credenu in l'impurtanza di fà chì l'altri si sentenu bè, mentre chì ancu vede bè è fà bè.

In generale, a cena di a settimana di a moda di Veronica Beard in Veronika hè stata un avvenimentu celebrativu chì hà dimustratu a campagna di caduta di a marca è hà riunitu invitati notevoli da l'industria di a moda è di l'intrattenimentu.

