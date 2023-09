Veronica Beard celebra a campagna d'autunno cù a cena di a settimana di a moda

Veronica Beard hà recentemente ospitatu una cena di a settimana di moda in Veronika, u ristorante di Fotografiska, per celebrà u lanciamentu di a so campagna d'autunno. A cena hè stata co-ospitata da i cofundatori Veronica Miele Beard è Veronica Swanson Beard, cù Laura Brown. Invitati notevuli includenu Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan è a surella Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine è Sutton Foster.

A campagna di caduta di a marca hè stata presentata in modu prominente in tuttu u ristorante, cù l'imaghjini di a campagna è u mantra-slash-headline di a marca: "Ultime nutizie: E donne volenu vestiti chì ponu veramente portà".

Mindy Kaling, un fan di a marca, hà spressu a so admirazione per i vestiti adulatori di Veronica Beard. Ella hà dichjaratu chì i blazers sò particularmente adattati per u so latu di scrittore. Avia ancu assistitu à a mostra Ralph Lauren è à l'US Open durante a settimana di a moda.

Duranti a cena, l'invitati eranu piacevuli sorpresi quandu i servitori li presentavanu platti d'argentu chì cuntenenu chjavi. Questi anelli di chjave puderanu esse scambiati à u "coat check" per un blazer emblematicu di Veronica Beard, cumpletu cù un pocket-square monogrammed.

Per quelli chì aspittàvanu di scopra di più da a marca, un avvenimentu di shopping caritativu serà co-ospitatu da Laura Brown in a boutique di SoHo più tardi in a settimana per benefiziu AIDS nonprofit (Red).

Veronica Swanson Beard s'hè indirizzatu à l'invitati à l'iniziu di a cena, enfatizendu l'enfasi di a marca per vede bè, sentu bè è fà bè. Ella hà spressu gratitùdine per l'uppurtunità di celebrà a stagione di u vaghjimu in l'industria di a moda rapida.

In accordu cù Swanson Beard, Veronica Miele Beard hà evidenziatu l'impurtanza di fà chì l'altri si sentenu bè, affirmannu chì vede bè è fà bè pò andà in manu.

Fonte: Questu articulu hè basatu annantu à l'articulu fonte "Veronica Beard Celebrates Fall Campaign With Fashion Week Dinner" di Emily Mercer per WWD.