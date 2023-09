Introducendu a Xbox Mastercard: una carta di creditu per i dilettanti di u ghjocu

Microsoft hè pronta à lancià un novu pruduttu eccitante per i dilettanti di i ghjoculi - a Xbox Mastercard. Disponibile esclusivamente per i testatori Xbox in i Stati Uniti, sta carta di creditu senza tassa annuale emessa da Barclays offre una opportunità unica per i gamers per guadagnà punti chì ponu esse riscattati in ghjochi Xbox è add-ons.

A cuntrariu di Microsoft Rewards, a Xbox Mastercard opera cum'è un sistema di ricumpensa separatu. I titulari di carte ponu guadagnà un puntu di carta per ogni $ 1 spesu, cù 1,500 punti di carta equivalenti à una carta rigalu di $ 15 riscattabile in a tenda Xbox in linea di Microsoft. Inoltre, i pruprietarii di Xbox Mastercard anu a pussibilità di guadagnà cinque punti per ogni $ 1 spesu in i prudutti eligibili da a Microsoft Store in linea, è ancu trè punti per ogni $ 1 spesu in servizii streaming cum'è Netflix è Disney Plus, è servizii di consegna cum'è Grubhub è DoorDash.

Beneficii esclusivi sò ancu dispunibili per i novi membri di a carta. Puderanu guadagnà un bonus di 5,000 50 punti (equivalente à un valore di $ XNUMX) dopu avè fattu a so prima compra, in più di un abbonamentu di trè mesi à Xbox Game Pass Ultimate. Questa adesione di trè mesi pò ancu esse rigalata à l'amichi o a famiglia.

A Xbox Mastercard presenta parechje opzioni di design per sceglie è pò esse persunalizatu cù un gamertag unicu. A partesi da u 21 di settembre, Xbox Insiders in i Stati Uniti cuntinentali, Alaska è Hawaii ponu principià à dumandà per sta carta di creditu eccitante.

Hè da nutà chì questu marca a prima volta in più di un decenniu chì Microsoft hà offru una carta di creditu Xbox. In precedenza, a cumpagnia furnia à l'abbonati Xbox Live una carta di fidelizazione Xbox Live Diamond gratuitu in u 2005, chì offre sconti à i rivenditori participanti. Sony hà ancu una carta di creditu simili, a carta di creditu PlayStation, chì permette à l'utilizatori di accumulà punti per compra di ghjoculi.

A Xbox Mastercard rapprisenta un modu innovativu per i gamers per guadagnà ricumpensa mentre indulgenu in u so hobby preferitu. Cù a so gamma di benefici è offerte esclusive, sta carta di creditu hè stata assai cercata da i dilettanti di i ghjoculi in tutti i Stati Uniti.

