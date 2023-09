L'approcciu di Microsoft per risolve i prublemi di a cumpetizione: Preempting Investigations è Fà cuncessioni

Microsoft hà pigliatu un approcciu proattivu per affruntà i prublemi di cuncurrenza facendu offerte à i regulatori prima chì l'investigazioni escalate. Mentre Google è Amazon stanu affruntendu battaglie legali, Microsoft hà pruvatu un approcciu sfarente per stà davanti à e pussibuli azzioni regulatori.

Recentemente, Microsoft hà pruvatu à anticipà una investigazione da a Cummissione Europea in a so app di cullaburazione Teams annunziendu chì separarà u serviziu da e so altre applicazioni Office in l'UE. Inoltre, in u so tentativu di ottene l'appruvazioni per a so acquisizione di Activision Blizzard da $ 75 miliardi, Microsoft hà prupostu di vende i so diritti di streaming à i ghjochi fora di l'UE à Ubisoft. Questi muvimenti sò stati destinati à affruntà i prublemi di monopolizazione in u mercatu nascente di ghjoculi in nuvola.

A cumpagnia hà ancu travagliatu per risolve i prublemi regulatori ligati à e so pratiche di licenze in nuvola. I Clienti anu manifestatu infelicità cù i cambiamenti di licenze di Microsoft, chì li spinghjenu versu l'acquistu di i servizii di nuvola di a cumpagnia piuttostu chè di optà per i cuncurrenti cum'è Amazon o Google.

E cuncessioni vuluntarii di Microsoft anu ricivutu reazioni miste. Mentre chì certi li vedenu cum'è passi pusitivi per affruntà i prublemi di cuncurrenza prima, i rivali accusanu a cumpagnia di offre mezze misure è aduprà tattiche di misdirection. I critichi sustenenu chì Microsoft agisce solu quandu u dannu hè digià statu fattu, è chì e so cuncessioni sò pensati per divià l'attenzione da i misfatti più gravi.

Per esempiu, l'offerta di Microsoft di vende i so diritti di streaming in nuvola à i ghjoculi pare chì trasfiere u futuru putere di decisione à Ubisoft. Tuttavia, questu ùn impedisce micca à Microsoft di entre in u mercatu di i ghjoculi in nuvola o di prufittà cum'è u grossista di ghjochi in nuvola venduti per mezu di Ubisoft, chì porta i critichi à dumandà u veru impattu di a cuncessione.

In cuntrastu, a decisione di Microsoft di unbundle Teams da l'applicazioni Office in l'UE hè stata cunsiderata tardi, postu chì u dannu hè digià fattu, cù più di 300 milioni di persone chì utilizanu Teams mensili. Tuttavia, l'azzione di a cumpagnia pò aiutà à mitigà a pressione regulatoria potenziale da a Cummissione Europea, mentre chì altri regulatori glubale ponu ancu cercà cuncessioni simili.

Mentre Microsoft hà sappiutu evità i riflettori regulatori in i tempi recenti, e preoccupazioni per e so pratiche di licenze in nuvola ponenu una sfida significativa. A ricerca realizata da CISPE, un gruppu europeu di l'industria di l'informatica in nuvola, suggerisce chì Microsoft hà guadagnatu miliardi di dollari cù i so termini di licenza. I regulatori, cumprese a Cummissione Europea, a Cummissione Federale di u Cummerciu di i Stati Uniti, è l'Autorità di Cumpetizione è Mercati di u Regnu Unitu, anu cuminciatu à investigà stu prublema.

L'approcciu proattivu di Microsoft per affruntà i prublemi di cuncurrenza riflette u so tentativu di stà davanti à e pussibuli azioni regulatori. Tuttavia, i sfidi posti da i prublemi di licenze in nuvola, chì impactanu u so core business, ùn saranu micca facilmente risolti.

