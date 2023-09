Xbox Digital Broadcast à Tokyo Game Show per presentà l'aghjurnamenti di u prugressu da Xbox è Bethesda

U Tokyo Game Show s'avvicina rapidamente, è l'amatori di Xbox sò entusiasmati per a Xbox Digital Broadcast prevista per settembre 21. L'annu passatu, Microsoft hà fattu parechji annunzii eccitanti durante l'avvenimentu, è pare chì questu annu ùn serà micca diversu.

Sicondu un annunziu nantu à Xbox Wire, u Xbox Digital Broadcast furnisce "aghjurnamenti di prugressu" da Xbox è Bethesda. Cù una pletora di ghjochi attualmente in sviluppu sottu u banner di Xbox Game Studios, i fan sò speranti di novi sguardi di tituli assai attesi cum'è Avowed, Fable è Hellblade 2.

Inoltre, hè previstu chì Turn 10 svelarà un trailer per Forza Motorsport, postu chì u ghjocu hè stallatu per esse lanciatu in Xbox Series X|S u 10 d'ottobre. In quantu à Bethesda Softworks, i fanni crucianu i so dita per una revelazione di Wolfenstein III. , ma l'aghjurnamenti nantu à Starfield è Elder Scrolls Online sò più prubabile.

Microsoft prumette una "cullizzioni creativa diversa di ghjochi" à l'avvenimentu, mettendu in risaltu l'inclusione di tituli da i creatori giapponesi. Jerret West, Chief Marketing Officer per Xbox, hà manifestatu eccitazione per u sparte di novi ghjochi chì venenu à Xbox Game Pass, enfatizendu a crescita cuntinua di a piattaforma cù u cuntenutu di e squadre in tutta l'Asia.

I fan di Xbox ponu aspettà una serie di annunzii eccitanti è aghjurnamenti durante a trasmissione digitale Xbox à u Tokyo Game Show. State sintonizzati per l'ultime nutizie mentre si sviluppa!